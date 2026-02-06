Pickleball, el deporte que triunfa en Estados Unidos llega a Las Palmas de Gran Canaria con nuevas pistas

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con las primeras pistas municipales de pickleball de Canarias, tras la puesta en marcha de cuatro nuevas instalaciones en el anexo a las pistas de tenis Carla Suárez, dentro del Complejo Deportivo López Socas. La actuación ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), con una inversión de 60.000 euros.

La nueva zona deportiva fue visitada por la alcaldesa Carolina Darias, la concejala de Deportes Carla Campoamor, el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Juan Sepúlveda, y el gerente del IMD, Eloy García. Las pistas han sido construidas sobre una superficie específica denominada pickleball eco y ocupan más de 700 metros cuadrados.

Nuevas disciplinas

Desde el Ayuntamiento se señala que la incorporación del pickleball responde a la necesidad de adaptar las instalaciones municipales a las nuevas demandas deportivas. Se trata de una modalidad de origen estadounidense que combina elementos del tenis, el bádminton y el pádel, y que se practica en una pista de menor tamaño con palas y una pelota perforada.

Inauguración de las primeras pistas municipales de pickleball de Canarias. / LPR

La actuación se ha desarrollado sobre la antigua pista de frontón, tras una solicitud presentada por la Federación Canaria de Tenis, la Federación de Tenis de Gran Canaria y deportistas de la capital. En la actualidad, el pickleball se encuentra en fase de implantación en el Archipiélago, donde ya existen siete clubes y alrededor de 200 licencias federativas, mientras que en Estados Unidos supera los 30 millones de practicantes. Las pistas municipales de pickleball pueden reservarse a través de la plataforma habilitada por la Federación de Tenis de Gran Canaria, accesible desde su página web oficial.

Renovación

La creación de las pistas de pickleball forma parte de un plan más amplio de mejora de las Pistas Carla Suárez. La Concejalía de Deportes ha destinado cerca de 140.000 euros adicionales a trabajos de modernización y adaptación del complejo, lo que eleva la inversión total por encima de los 200.000 euros.

La urbanización cuenta con cerca de 40 plazas de aparcamiento, con espacios para personas con movilidad reducida

Entre las actuaciones realizadas se incluye la creación de un almacén adaptado para personas con movilidad reducida, la reorganización de los espacios de almacenamiento y una intervención integral en la urbanización exterior del recinto. Estas mejoras han permitido optimizar los accesos rodados, el asfaltado y la pavimentación de las vías que conectan las pistas de tenis, las nuevas pistas de pickleball y el resto del Complejo Deportivo Vicente López Socas.

Mejoras en accesibilidad

La urbanización exterior cuenta ahora con señalización horizontal para cerca de 40 plazas de aparcamiento, con espacios reservados para personas con movilidad reducida, motocicletas y vehículos convencionales. Además, se han llevado a cabo trabajos de reparación de muros perimetrales, adecuación de aceras, acondicionamiento de paredes y mejoras en la fachada de los vestuarios.

En los próximos meses está previsto el inicio de las obras de renovación integral del interior de los vestuarios, que serán rediseñados para mejorar el servicio y garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Con estas actuaciones, el Gobierno municipal ha invertido en los últimos años más de 1,4 millones de euros en la adecuación progresiva del Complejo Deportivo López Socas, con especial atención a los deportes de raqueta.