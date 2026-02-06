Las Palmas de Gran Canaria estrena las primeras pistas municipales de pickleball de Canarias en el Complejo Deportivo López Socas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha puesto en marcha las primeras pistas municipales de pickleball de Canarias en el anexo a las pistas de tenis Carla Suárez, dentro del Complejo Deportivo López Socas, ampliando la oferta deportiva de la ciudad con una disciplina en pleno crecimiento.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; la concejala de Deportes, Carla Campoamor; el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Juan Sepúlveda; y el gerente del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), Eloy García, han visitado la nueva zona, que ha supuesto una inversión de 60.000 euros y cuenta con cuatro pistas de pickleball construidas sobre una superficie específica denominada 'pickleball eco', que se extiende sobre más de 700 metros cuadrados.

La alcaldesa, Carolina Darias, ha resaltado que esta actuación "demuestra que el Ayuntamiento y el IMD siguen modernizándose y atendiendo las demandas de la ciudadanía". "El pickleball es un deporte novedoso que empieza a despertar un gran interés y a sumar cada vez más personas aficionadas, por lo que hemos puesto en marcha estas cuatro pistas con un tratamiento muy cuidado que nos permite contar con una de las mejores instalaciones públicas de esta modalidad en Canarias", ha señalado.

Por su parte, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha indicado que "desde la Federación Canaria de Tenis nos trasladaron la necesidad de contar con pistas de pickleball en Las Palmas de Gran Canaria y nos pusimos manos a la obra para dar respuesta a esa demanda". "Hemos creado estas cuatro pistas para fomentar la práctica de un deporte que poco a poco va sumando más licencias deportivas y más personas aficionadas", ha afirmado.

En este sentido, el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Juan Sepúlveda, ha destacado que "esta inauguración ha supuesto un paso muy importante para el deporte en Las Palmas de Gran Canaria y para el deporte canario en general". "La puesta en marcha de estas pistas va a suponer un salto de calidad para el desarrollo del pickleball en Canarias y permitirá que más personas puedan conocer y practicar esta modalidad deportiva", ha subrayado.

La actuación en la antigua pista de frontón responde a una solicitud planteada por la Federación Canaria de Tenis y la Federación de Tenis de Gran Canaria, así como por deportistas de la capital, ante el creciente interés por el pickleball, una modalidad deportiva de origen estadounidense que combina elementos del tenis, el bádminton y el pádel y que se practica en una pista de menor tamaño con palas y una pelota perforada. Este deporte cuenta con más de 30 millones de personas practicantes en Estados Unidos y, aunque se encuentra en fase de implantación en Canarias, ya dispone de siete clubes y alrededor de 200 licencias federativas.

La reserva de estas pistas puede realizarse a través del enlace: https://federaciontenisgrancanaria.com/instalaciones/reservar-pista/como-reservar.

Renovación de las Pistas Carla Suárez

Como ha explicado la concejala de Deportes, junto a estas nuevas pistas de pickleball, el IMD también ha llevado a cabo actuaciones en el complejo que "con el objetivo de disponer de unas instalaciones accesibles, con alta demanda y que van a ser disfrutadas por muchas personas".

En este sentido, la Concejalía de Deportes ha destinado cerca de 140.000 euros a diversas actuaciones de modernización y adaptación de las Pistas Carla Suárez, lo que, junto a las cuatro nuevas pistas, supone una inversión superior a los 200.000 euros. Estas mejoras han incluido la creación de un almacén adaptado para sillas de ruedas y material deportivo específico, así como la reorganización de los espacios de almacenamiento existentes.

Asimismo, se ha llevado a cabo una intervención integral en la urbanización exterior del complejo, mejorando la accesibilidad mediante el asfaltado y pavimentación de las vías de acceso rodado tanto a las pistas de tenis como a las nuevas pistas de pickleball y al resto del Complejo Deportivo Vicente López Socas.

La urbanización exterior del complejo incluye la señalización horizontal para cerca de 40 plazas de aparcamiento, con espacios específicos para personas con movilidad reducida (PMR), motocicletas y vehículos convencionales. También se han llevado a cabo trabajos de reparación de los muros perimetrales, adecuación de aceras deterioradas y el acondicionamiento de las paredes que delimitan las pistas, así como la fachada de los vestuarios.

En los próximos meses comenzarán los trabajos de acondicionamiento integral del interior de los vestuarios de este espacio deportivo, que serán renovados y rediseñados para mejorar el servicio ofrecido y garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida, complementando así la inversión global en estas instalaciones.

De este modo, el Gobierno municipal ha invertido en los últimos años más de 1,4 millones de euros en la adecuación progresiva del Complejo Deportivo López Socas para la práctica de distintas disciplinas, especialmente aquellas vinculadas a los deportes de raqueta.