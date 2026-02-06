El PP rechaza los presupuesto de 2026 de Las Palmas de Gran Canaria por aumentar la recaudación y reducir la inversión

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, presentó este jueves una enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Presupuesto municipal de 2026, al considerar que las cuentas "no responden ni a los objetivos del Programa 2023-2027 ni a las prioridades reales de los vecinos".

Delgado señaló que el documento presupuestario "llega tarde" y reproduce un modelo ya conocido de gestión municipal. Según expuso, está basado en una mayor capacidad para recaudar ingresos, pero con dificultades para ejecutar el gasto y materializar mejoras en la ciudad. El calendario municipal fijaba la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno el 28 de octubre de 2025, pero finalmente se produjo el 27 de enero de 2026, con un retraso de tres meses que, a juicio del PP, compromete la entrada en vigor real del presupuesto antes de marzo.

Retrasos y problemas de ejecución

La portavoz popular enmarcó el Presupuesto 2026 como el último ejercicio completo con margen de gestión del actual mandato y denunció deficiencias formales en su tramitación. Según afirmó, el retraso supone la pérdida de un trimestre clave para licitar contratos, iniciar obras y ejecutar proyectos previstos para el año.

El grupo municipal subrayó que, aunque el presupuesto municipal aumenta de forma significativa —de unos 520 a 558 millones de euros, y el consolidado de 718 a 763 millones—, el crecimiento se produce, a su juicio, "en la dirección equivocada", con menos inversión y menor financiación externa.

Más ingresos y mayor presión fiscal

El PP puso el foco en el incremento de los ingresos municipales, que crecen un 7,28%, frente al aumento del 14,92% en impuestos y tasas, que pasan de 259,4 a 298,2 millones de euros. A ello se suma el aumento del 26,04% en los rendimientos de depósitos, hasta los 18,15 millones, apoyados en un saldo medio de tesorería superior a 815 millones de euros.

Como ejemplo de este modelo recaudatorio, Delgado destacó la nueva tasa de recogida de residuos, que pasa de 1,35 a 32,14 millones de euros, un incremento del 2.275%, sobre la que la formación ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo pendiente de resolución judicial.

Brecha entre ingresos y gasto

La enmienda recoge que el avance de cierre de 2025 prevé 499 millones de euros recaudados frente a 409 millones ejecutados en gasto, lo que supone una diferencia de 90 millones. En 2024, según los datos aportados, se ejecutó el 90,45% de los ingresos, pero solo el 67,22% del gasto, dejando parte del presupuesto sin traducirse en actuaciones concretas.

Además, el PP advirtió del aumento de los intereses de demora, que pasan de 3,65 a 5,40 millones de euros, un incremento de 1,75 millones, que atribuyen a pagos tardíos, contratos vencidos y una planificación deficiente.

Otro de los aspectos señalados por el grupo popular es el descenso de las transferencias de capital destinadas a inversiones, que caen de 32,37 a 18,09 millones de euros, un 44,11% menos. Asimismo, destaca la reducción de las aportaciones del Cabildo de Gran Canaria (-82,38%) y de los fondos Next Generation (-59,93%), lo que, a su juicio, refleja una pérdida de oportunidades de financiación externa.

Vivienda y ayudas al alquiler

En materia de vivienda, Delgado afirmó que el presupuesto evidencia el "fracaso" de las políticas del mandato. Aunque el área aumenta hasta los 30,88 millones de euros, señala que el incremento se concentra en una aportación de 15,4 millones a Geursa para la construcción de 130 viviendas en Tamaraceite, un proyecto que, según indicó, requiere una modificación con sobrecostes y un coste total estimado de 23,35 millones.

También criticó que las ayudas al alquiler se mantengan en 1,5 millones de euros, pese a la situación de emergencia habitacional. Además, las transferencias de capital en vivienda descienden de 19,2 millones en 2024 a 11,3 millones en 2026.

Con estos argumentos, el grupo municipal popular solicitó al Pleno la devolución del Proyecto de Presupuesto y su reformulación, con el objetivo de elaborar unas cuentas que, según defendió Delgado, permitan transformar los recursos municipales en mejoras efectivas para la ciudad y sus barrios.