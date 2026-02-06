Cómo prevenir infecciones y resistencias a antibióticos en hospitales veterinarios: una investigación de la ULPGC elabora una guía

La ULPGC ha elaborado una guía de buenas prácticas destinada a la implantación de protocolos de bioseguridad en hospitales clínicos veterinarios universitarios, orientada a prevenir las infecciones, proteger a animales y personas, y a garantizar una enseñanza clínica segura. Este modelo práctico puede adaptarse a distintos hospitales en los que se imparta formación al alumnado de Veterinaria.

La investigación que ha dado pie a esta guía tuvo su origen en la experiencia acumulada por los autores en materia de gestión clínica, docente y evaluadora de hospitales veterinarios universitarios, así como en la necesidad cada vez mayor de contar con protocolos de bioseguridad sólidos y basados en la evidencia científica. A esto se suma las exigencias de acreditación internacional para los estudios de Veterinaria, y la situación generada por las infecciones hospitalarias y la resistencia a los antibióticos.

El investigador Juan Alberto Corbera Sánchez / lp/dlp

Prevención de infecciones

Este conjunto de circunstancias aconsejaba la elaboración de una guía que, con un enfoque crítico y propositivo, formula recomendaciones de bioseguridad que integran prevención de infecciones, formación del alumnado y control de esa resistencia antimicrobiana. A través de un documento estructurado y directamente aplicable como programa de bioseguridad, se ofrece a los hospitales clínicos veterinarios una gestión sistémica del riesgo clínico, la docencia y la gobernanza institucional.

El trabajo se basó en la revisión de los protocolos existentes en diferentes Universidades, identificando una importante heterogeneidad, y en la que se detectó, en muchos casos, la aplicación de pautas sin una base científica clara que las justificase. Por ello, para los autores fue imprescindible también realizar una revisión crítica y comparada de la evidencia disponible en la literatura internacional.

Reconocimiento académico

Este trabajo, publicado en Animal Health Research Reviews, una de las más relevantes del área de Veterinaria pues se encuentra la tercera del Ranking en el Journal Citation Report (JCR), refuerza el papel de la ULPGC como referente en seguridad clínica, salud pública y enfoque "One Health" ("Una Salud"), especialmente en un territorio como Canarias, con una alta interacción entre animales, personas y medio ambiente. La investigación lleva la firma de los investigadores del Hospital Clínico Veterinario, la Facultad de Veterinaria y el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (iUIBS), Juan Alberto Corbera Sánchez, Adrián Melián Henríquez, Manuel Morales Doreste, Sergio Martín Martel y María Teresa Tejedor Junco.

Juan Alberto Corbera, investigador principal en este trabajo, afirma que "la bioseguridad en los hospitales veterinarios no es solo una obligación normativa, sino una herramienta clave para proteger la salud de los animales, del personal y de los estudiantes, y para formar a los futuros veterinarios en una práctica clínica responsable y segura".