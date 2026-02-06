El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria donde las 'rarezas' se vuelven deliciosas

Ser más raro que un perro verde tiene muchas ventajas: abrazar y potenciar lo que hace a uno diferente puede convertirse en un punto fuerte en el mundo de la gastronomía, dando un paso al frente respecto a la amplia y variada oferta disponible. Un rincón céntrico de Las Palmas de Gran Canaria, muy cerca de la calle Triana, pretende hacer eso mismo. Y su nombre, como no podía ser de otra forma, sirve de reclamo para dejar claro que allí no se busca la normalidad.

Perro Verde es un pequeño local de cocina casera con un toque mediterráneo que incluye guiños a la gastronomía de diferentes partes del mundo. Como piezas de un puzle que parecen no encajar pero, al unirlas, dejan un rico mosaico de sabores. El toque final se lo dan unos cócteles elaborados al momento con frutas frescas que se salen de la carta.

Del queso herreño a las gyozas

Con el propietario y coctelero Pedro Alvarado Cotrina tras la barra, y David Garrido Valcárcel en los fogones, el pilar de este negocio consiste en buscar la "alta calidad de las materias primas" y ofrecer un buen servicio para que su clientela "se sienta un poco como en casa". Así se ha llegado a crear una especie de 'menú confort': los comensales, sin ser conscientes de ello, han construido colectivamente lo que Pedro y David llaman el "pack", ya que son los tres platos más demandados y se suelen pedir juntos.

El menú –que no es un menú como tal– comienza por un queso herreño con una capa muy crujiente, acompañado por el toque dulce de una mermelada de pimiento asado. A continuación, unas gyozas elaboradas al estilo tradicional llevan a los paladares desde Canarias hasta Asia. Con un relleno de cebollino, zanahoria, col blanca, soja y pollo, están coronadas por unos brotes de mostaza rizada y salsa ponzu que elaboran a partir de soja con cítricos.

El plato fuerte comienza con el rico aroma de unas jugosas carrilleras en su salsa, que se deshacen al tocarlas con los cubiertos, encamadas en un cremoso puré de papas. Y quienes se queden con ganas de un último trago pueden recurrir a su cóctel de mayor éxito: el espresso martini.

Restaurante Perro Verde, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

El sorprendente espresso martini

Su sorprendente sabor nace de la mezcla de un licor de café con azúcar líquido, un café espresso y un toque de vodka. Así lo prepara Pedro detrás de la barra: enfría la copa, introduce los ingredientes en otro recipiente, bate bien la mezcla y la vuelca en la copa, pasándola antes por un filtro.

Poco después de servirla, se puede ver cómo la densa espuma se separa progresivamente del resto de la bebida, dando la impresión de una cerveza negra. El toque final se lo da con unos granos de café que coloca cuidadosamente por encima, a modo decorativo.

Al principio eran muchos los clientes que se acercaban con prudencia a este cóctel, pero sus matices inesperados han hecho que se convierta en todo un éxito. Además, lo mismo sirve como bebida que como postre para empezar la sobremesa.

Variedad de comidas

Los comensales que quieran optar por otras comidas pueden encontrar en su oferta algunos platos como los huevos rotos con shhh... –secreto ibérico de bellota–, pollo al curry, solomillo Sichuán o dos variedades de croquetas. Una de ellas está hecha con rulo de cabra, cebolla caramelizada y nueces acompañada por mermelada de pimientos, mientras que la otra está rellena de mejillón tigre y lleva un alioli de lima picante.

Para algo un poco más tradicional, también tienen disponibles unas buenas papas arrugadas con mojo picón y un pequeño toque personal. Y quienes prefieran algo más ligero, tienen para elegir entre una ensalada Perro Verde, que lleva queso de cabra, nueces y pera, y otra 'no tan rara', con atún, aguacate, cebolla y picatostes.

Restaurante Perro Verde, en Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

Cócteles de autor con frutas frescas

Uno los puntos fuertes de Perro Verde es la coctelería, por lo que trabajan prácticamente todos los clásicos. A ellos se suman otras bebidas de autor que sacan de vez en cuando, en función de la fruta que encuentren de temporada, ya que no trabajan con purés previamente elaborados.

Así, en lugar de haber definido una carta cerrada, han preferido moverse entre la improvisación y la demanda de sus clientes. Por otro lado, disponen de unas pajitas biodegradables hechas con fibra de agave.

Entre tapones de corcho y frutas deshidratadas

La elegante decoración, que integra una sensación hogareña, cierra el circuito de una filosofía basada en el máximo aprovechamiento de las materias primas. La composición basada en tonos verdes y madera genera una tranquilidad balanceada con distintos objetos, como son las frutas secadas por ellos mismos o una colección de tapones de corcho.

"Tenemos la manía de guardar los tapones por el mero hecho de que creemos que nos trae suerte", explica Pedro, para seguidamente dirigirse a los frascos donde guardan las frutas deshidratadas. En ellos pueden encontrarse naranjas, limas, fresas, flor de hibisco o frambuesas que utilizarán para decorar los cócteles, añadiéndoles un aroma natural. De este modo consiguen sacar el máximo rendimiento a los productos frescos, incluyendo las cáscaras, que son la parte que mejor almacena los olores.

El remate decorativo lo da un pequeño cuadro que destaca en un rincón al fondo. Cortesía de una clienta habitual, contiene una referencia a la canción Perro Verde de la banda Marea. No se trata de una relación intencional, ya que no pusieron el nombre al restaurante pensando en la música. Sin embargo, Pedro matiza que les ha venido "al pelo", sobre todo porque consideran a este grupo como la banda sonora del establecimiento.