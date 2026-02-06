Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paso decisivo para llevar la subestación de La Cícer al barranco de Tamaraceite

La evaluación ambiental estratégica avala la modificación del Plan General necesaria para trasladar la infraestructura eléctrica

Vista aérea del barranco de Tamaraceite, donde está previsto el traslado de la subestación de La Cícer.

Vista aérea del barranco de Tamaraceite, donde está previsto el traslado de la subestación de La Cícer. / Andrés Cruz / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un paso decisivo para el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer al ámbito del barranco de Tamaraceite–El Rincón, tras la aprobación de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación del Plan General de Ordenación. El acuerdo, adoptado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos, ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Un desbloqueo urbanístico clave

El informe ambiental estratégico concluye que la modificación del planeamiento no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, lo que permite continuar la tramitación mediante el procedimiento simplificado previsto en la normativa estatal y autonómica. Esta resolución elimina uno de los principales obstáculos técnicos para avanzar en la reubicación de la infraestructura eléctrica.

Una subestación con orden de cierre desde 2010

La modificación urbanística tiene como uno de sus objetivos centrales hacer posible el traslado de la subestación de La Cícer, situada en el barrio de Guanarteme, que cuenta con una orden de cierre municipal desde 2010, avalada posteriormente por sentencias judiciales. Su localización en un entorno residencial ha sido uno de los principales argumentos para buscar un emplazamiento alternativo.

Inicio de la tramitación y alcance del cambio

El Pleno del Ayuntamiento inició la tramitación de esta modificación en junio de 2025, con el fin de actualizar la ordenación de un ámbito clasificado como suelo rústico periurbano. El cambio permite la implantación de infraestructuras, dotaciones y equipamientos de interés general, entre ellos la subestación eléctrica.

El ámbito de El Rincón

La zona objeto de la modificación abarca una superficie aproximada de 10,06 hectáreas, situada en las proximidades de la autovía GC-2. Según el diagnóstico ambiental incorporado al expediente, se trata de un espacio con un alto grado de transformación y degradación ambiental, afectado por movimientos de tierra, apertura de pistas y depósitos de residuos, lo que ha sido determinante en la valoración ambiental.

Criterios ambientales y coherencia territorial

La Comisión Ambiental ha analizado la coherencia de la propuesta con el Plan General vigente y con los instrumentos de ordenación territorial de rango superior. El informe también valora la incorporación de medidas de integración ambiental, como actuaciones de protección paisajística y restauración ecológica del entorno.

Información pública y consultas

El procedimiento ha incluido los trámites de información pública y la consulta a las administraciones públicas afectadas, así como la elaboración de un Documento Ambiental Estratégico en el que se estudian alternativas, impactos y medidas correctoras.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento avanza en el desbloqueo urbanístico necesario para trasladar la subestación de La Cícer a El Rincón, un paso clave para alejar esta infraestructura de zonas residenciales y encajarla en un emplazamiento compatible con la ordenación del territorio y la protección ambiental.

