Los temporales agrietan el paseo de Las Canteras a la espera de una reparación

Los continuos temporales de viento y mala mar de este invierno han agrietado el paseo de Las Canteras en el entorno de Playa Chica, en Las Palmas de Gran Canaria. El intenso oleaje ha provocado huecos y rajones tanto en el Muro Marrero como en el tramo de Los Lisos, que son las zonas más afectadas de la infraestructura por el insuficiente mantenimiento durante décadas. El proyecto de rehabilitación de esta estructura de hormigón salió a licitación en junio del año pasado con un presupuesto de 835.000 euros, pero el concurso quedó desierto al no presentarse ninguna empresa.

La situación en la que ha quedado el muro tras más de una decena de alertas por mala mar en los dos últimos meses es bien visible desde el paseo y desde la arena. La concejalía de Ciudad de Mar, que dirige Pedro Quevedo, indicó a este diario que han solicitado a Urbanismo una inspección del Muro Marrero -la zona aparentemente más afectada- para corroborar si se trata de «alteraciones superficiales» o revisten mayor consideración como para encargar trabajos de emergencia.

«Este ha sido un invierno anómalo con temporales continuos en la bahía del Confital», inciden desde Ciudad de Mar. La concejalía también solicitará a Urbanismo y Costas una revisión del espigón de Los Muellitos. Durante los últimos avisos por mala mar esta infraestructura ha estado cerrada al público por motivos de seguridad. Desde el Ayuntamiento insisten en que se están tomando medidas de prevención, entre las que incluyen barreras de arena para proteger instalaciones municipales.

Revisión de los equipamientos de todas las playas

Según las mismas fuentes, a finales de febrero -justo antes de las fuertes mareas equinocciales de marzo-, FCC, la empresa de mantenimiento de playas, cuyo contrato sigue en nulidad a falta de cerrar la nueva adjudicación, hará una revisión de todos los equipamientos de las playas capitalinas. La idea será reponer o acondicionar los elementos que hayan sido alterados durante el invierno.

Grietas en el muro del paseo de las canteras, junto a Playa Chica / ANDRES CRUZ

En cualquier caso, el muro se encuentra claramente en mal estado. Desde Ciudad de Mar puntualizan que están pendientes de la aprobación de los nuevos presupuestos municipales -cuya aprobación inicial será el próximo 18 de febrero- para poder sacar a licitación el proyecto, ya con un presupuesto revisado al alza.

La zona a reformar comprende el tramo del paseo entre las calles Luis Morote y Kant, es decir, a ambos lados de la Playa Chica. Se trata de dos puntos donde las olas embaten directamente sobre el muro con mareas altas y donde rompen las olas con fuerza. Se trata de un tramo de 460 metros lineales construido en la década de 1950, por lo que se ha visto afectado por un ciclo erosivo continuado durante más de medio siglo.

El proyecto de reparación

El Ayuntamiento realizó un informe en 2017 que corroboraba el mal estado de la infraestructura. En años sucesivos se hicieron reparaciones superficiales que han sido insuficientes. En 2022 y 2023 nuevas inspecciones han constatado un empeoramiento de la situación, con nuevos desperfectos en los alzados y de los muros y daños en los contrafuertes.

La reparación se hará en tres fases. La primera consistirá en la retirada de elementos existentes y demolición parcial de la estructura hasta encontrar hormigón en buen estado. A continuación, se inyectará en las fisuras una resina sin disolventes y de hormigón de fraguado rápido en los huecos entre la cimentación y el terreno.

Por último, será necesario recrecer los contrafuertes 20 centímetros en todo su contorno con hormigón y una armadura de acero. La idea será reparar los muros con mortero y mejorar todo el revestimiento de la infraestructura con una pintura especial.