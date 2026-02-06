Vithas Las Palmas innova con la última tecnología en ablación cardiaca

El Hospital Universitario Vithas Las Palmas es pionero en la sanidad privada canaria al convertirse en el único centro que incorporala última tecnología en ablación cardiaca para el tratamiento de la fibrilación auricular: el sistema Farapulse. Una nueva técnica que cuenta con una mayor eficacia y rapidez en su realización y eficacia, reduciendo además la tasa de complicaciones.

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente a nivel mundial. Aproximadamente el 5% de la población de más de 40 años la desarrollará, explica el doctor Federico Segura, especialista en cardiología y responsable, junto al doctor Carlos Gil, de la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Vithas Las Palmas. Este porcentaje se incrementa con la edad hasta alcanzar el 20% a partir de los 80 años.

La FA consiste en una pérdida de la actividad mecánica y eléctrica de las aurículas que provoca un ritmo cardiaco irregular y usualmente más rápido. Esto conlleva una pérdida de calidad de vida con peor tolerancia al esfuerzo, un aumento en el riesgo de embolismos, de desarrollar insuficiencia cardiaca e incluso del peligro de demencia. Por ello, y ante la sospecha de padecerla, es más que recomendable acudir a un servicio de cardiología. Fatiga, cansancio, un edema en las piernas o, incluso, dolor torácico son algunos síntomas de su posible aparición.

“La podemos clasificar según su forma de presentación en paroxística, autolimitada o persistente, que puede ser de larga evolución o de corta evolución. Es una arritmia que cuanto antes se trate, mejor resultados tendremos”, explica el doctor Segura. Y en este sentido, el sistema Farapulse es una tecnología novedosa que aporta mayor seguridad en la ablación de venas pulmonares, previniendo la posible lesión de órganos vecinos al margen del corazón; y reduce la tasa de complicaciones, que en sus formas más graves se situaba entre el 2 y 3%.

Existe una sólida evidencia de que logrando el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares se consigue hasta en un 80-90 % de los casos el control de esa arritmia. En los últimos años se han ido desarrollando nuevas formas de energía para conseguir ese objetivo de una forma más segura y eficaz. En ese sentido ha aparecido la energía de campo pulsado PFA de sus siglas en inglés (Pulsed Field Ablation), conocido como sistema de ablación Farapulse.

Este tratamiento está especialmente indicado para pacientes con fibrilaciones auriculares recurrentes y sintomáticas.Hasta ahora, para su resolución existían como opciones el tratamiento médico, la anticoagulacion oral y la ablación con aislamiento eléctrico de las venas pulmonares, que se puede hacer con radiofrecuencia, y la crioablacion, a la que se suma actualmente la PFA dentro de las opciones posibles al acudir al Hospital Universitario Vithas Las Palmas, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de las arritmias.

Respecto a la recuperación, es similar a las técnicas previamente existentes que consisten fundamentalmente en cuidados del acceso venoso femoral.

