El balcón de la calle Cano

Caminaba sin rumbo por la calle Cano, observando cómo sus fachadas antiguas desfilaban ante mí como páginas de un libro olvidado, cuando, al llegar al número 9, sin saber por qué, me detuve.

Ante mí se alzaba el típico caserón canario, con ese aire melancólico de las construcciones que han sido testigos de muchas, quizás demasiadas, historias. Su fachada, deteriorada por el paso del tiempo, contrastaba con los marcos de piedra oscura que enmarcaban ventanas y puertas. En la planta baja, una sólida puerta de madera antigua compartía espacio con la entrada de una peluquería, testimonio silencioso de las transformaciones que el edificio había sufrido. Pero lo que realmente captó mi atención fue el balcón del segundo piso, con una balaustrada de madera, que apenas sobresalía de la fachada.

Me quedé observándolo, incapaz de apartar la mirada. Había algo en aquel balcón que me inquietaba, una melancolía palpable que emanaba de sus oscuras maderas.

-Hermoso, ¿verdad? -dijo un anciano de pelo blanco y bastón que me observaba con ojos tan bondadosos como teñidos de melancolía. Vestía un traje anticuado pero pulcro, y su presencia tenía algo de otro tiempo, como si hubiera surgido de las propias páginas de la historia de aquella calle.

-Sí, tiene algo especial -respondí-. Parece fuera de lugar, como detenido en otra época.

El anciano sonrió con amargura, una sonrisa que conocía demasiado bien el peso de los recuerdos.

-Es que ese balcón guarda una historia que no debería olvidarse -dijo con voz pausada-. Las historias mueren cuando dejamos de contarlas. ¿Tiene unos minutos?

Asentí, intrigado. Algo en la mirada de aquel hombre me decía que estaba a punto de escuchar algo importante, algo que merecía ser escuchado.

-Como puede imaginar -comenzó el anciano, apoyándose en su bastón mientras miraba la fachada con ojos que parecían trascender el tiempo- esta casa pertenecía a una familia acomodada, los Fierro. En 1910, la habitaba un joven matrimonio: Joaquín de las Llanderas y Fraga, capitán de artillería coruñés destinado en esta ciudad, y su esposa Carmen Fierro y González de Torres. Habían contraído matrimonio el 6 de junio de aquel año, muy enamorados, cuando él tenía 30 años y ella apenas 20.

El anciano señaló el balcón con su bastón, como si este fuera la varita de un nigromante capaz de invocar los fantasmas del pasado.

-Carmen procedía de una de esas familias grancanarias de blasones y apellidos compuestos. Hija de Santiago María Fierro y Van de Valle y de Bernarda González de Torres y Jaques de Mesa. Ella y Joaquín tuvieron un hijo en 1914, que heredó el nombre paterno. Un niño hermoso, que llenaba aquel hogar de alegría.

Entonces buscamos un banco donde sentarnos. Alrededor, la gente se había desvanecido. Solo quedábamos el anciano, yo y aquella casa observándonos desde su balcón de madera.

-¿Y qué pasó? -pregunté, presintiendo la tragedia que se avecinaba en el relato.

El anciano suspiró profundamente, como si el peso de la historia lo abrumara aún después de tantos años.

-En octubre de 1918, el capitán Joaquín casualmente se encontraba en Vigo. Tenía 38 años, estaba en la cúspide de su carrera militar, en la flor de la vida, una flor que el destino estaba a punto de segar. Porque ese otoño, una enfermedad terrible azotó la península ibérica como una plaga bíblica: la gripe española. Una de las pandemias más devastadoras de la historia que en solo un año acabó con la vida de decenas de millones de personas alrededor del planeta. Y precisamente una de las ciudades españolas más castigadas fue Vigo. Entre septiembre y noviembre murieron más de seiscientas personas, pero algunos afirman que fueron muchas más. Fue una de las mayores catástrofes demográficas en la historia de la ciudad, se estima que casi el diez por ciento de la población desapareció en aquella catástrofe. ¿Fue Joaquín otra víctima de la gripe española, que ese mismo año acabó prematuramente con la vida de artistas como Klimt, Apollinaire y Rostand? Es imposible saberlo con certeza. Lo único seguro es que murió a finales de octubre.

El anciano hizo una larga pausa mientras sus ojos se humedecían. Incluso después de tanto tiempo, la historia seguía siendo lacerante.

-Carmen recibió la noticia por carta -continuó con voz quebrada-. Imagínese la magnitud de la tragedia: no solo su marido, el amor de su vida, había muerto en una ciudad desconocida, al otro extremo de España, sino que ella quedó viuda con apenas 29 años, enfrentándose al dolor con un niño de cuatro que preguntaba una y otra vez por su padre, incapaz de comprender por qué no volvía a casa.

-Qué terrible -murmuré, sintiendo un nudo en la garganta.

-Pero la historia no termina ahí -continuó el anciano con voz aún más quebrada-. Carmen intentó seguir adelante con todas sus fuerzas, por su hijo, por la memoria de Joaquín, por todo lo que habían construido juntos. Pero el dolor era una herida que no cicatrizaba. Lo que hoy llamamos depresión la fue consumiendo día a día, minuto a minuto, hasta apagarla por completo. A finales de enero de 1920 cayó enferma. Fue atendida por los mejores médicos, pero en vano, porque el mal que la aquejaba no era del cuerpo, sino del alma. Finalmente, el sábado 7 de febrero de 1920, apenas dos años después de enviudar, Carmen se asomó a ese balcón...

El anciano señaló de nuevo el balcón de madera, y sentí cómo un escalofrío recorría mi espalda.

-Y se lanzó al vacío. Apenas tenía treinta años. Dejó huérfano a su hijo, que apenas contaba seis. Un niño que en tan solo dos años había perdido a su padre y a su madre.

-¡7 de febrero! -exclamé-. No puedo escuchar esa fecha sin que se me encoja el corazón. Justo hace un año perdí a mi hermano ese mismo día.

Miré el balcón con otros ojos, como si pudiera ver la silueta de aquella mujer desesperada asomada al abismo, mirando hacia abajo, tomando aquella terrible decisión.

-¿Y el niño? -pregunté con voz ronca-. ¿Qué fue de él?

-El pequeño Joaquín fue criado por su familia materna. A diferencia de sus padres fue muy longevo, murió en 2008 con 93 años. Éramos amigos y, aunque no solía hablar mucho de sus padres, siempre supe que el dolor de aquella doble pérdida lo acompañó el resto de su vida como una sombra siniestra.

El anciano guardó silencio. En la calle se escuchaban las voces cotidianas del barrio, el murmullo de la vida que continúa, ajena a las tragedias del pasado.

-Por eso me gusta venir aquí -dijo finalmente, con un tono de tristeza infinita-. Esta casa aún sigue en pie, testigo silencioso de aquella tragedia. Ese balcón de madera, que un día vio partir a Carmen, ahora mira pasar la vida de la calle, recordándonos que el amor y el dolor son dos caras de una misma moneda. Que la vida puede ser cruel, pero siempre continúa.

Asentí en silencio, sin palabras para responder. El anciano estrechó mi mano en un gesto de despedida y se alejó lentamente, apoyado en su bastón, perdiéndose entre las sombras alargadas de la tarde.

Cuando reanudé mi paseo, me volví una última vez hacia el número 9 de la calle Cano. El balcón seguía allí, con su balaustrada de madera oscura, guardián silencioso de una historia de amor y muerte. Un monumento involuntario a aquel desdichado matrimonio y al hijo que dejaron huérfano.

Reanudé mi camino pensando en Carmen, en Joaquín, en mi hermano, en todos los que se han ido antes de tiempo. Y entonces comprendí que las historias verdaderas no mueren, laten en los balcones, en las fachadas antiguas, como fantasmas silenciosos que aguardan a que alguien las rescate del olvido.

Noticias relacionadas

Desde aquel 7 de febrero en que perdí a mi hermano, supe que amar la vida, por muy dura que sea, es un acto de valor: asomarse al borde del abismo sin ceder al vértigo. Porque solo quien ha mirado a la muerte de frente comprende el milagro de vivir, de seguir contando historias, de arrebatarle al silencio, paradójicamente, la última palabra.