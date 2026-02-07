Una década de activismo dice adiós: "Al menos nuestros nietos verán que ejercimos de ciudadanos"

«No hacemos política ciudadana para que al final se tenga que llegar a los tribunales», comenta Óscar Bermejo, uno de los cuatro miembros de la junta directiva de la asociación ‘El sol sale para todos’ que acaba de disolverse tras una década de activismo ciudadano.

Bermejo hace alusión a las propuestas municipales que la plataforma llevó a los juzgados y que tuvieron que ver con servicios básicos de la ciudad, desde la gestión del agua y la supervisión de contratos de saneamiento otorgados a empresas, iniciativas de movilidad para un transporte público más eficiente, la energía o la gestión de residuos.

«Y aunque no era nuestro objetivo, aún así se tuvo que llegar a los tribunales tras varios intentos fallidos de obtener información municipal en proyectos de relevancia», añade el también consultor medioambiental.

El colectivo ha estado integrado por una veintena de ciudadanos, algunos de ellos exfuncionarios públicos como Óscar Méndez, ex Jefe de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y María Luisa Pita, exjefa de Sanidad Ambiental del Servicio Canario de Salud. En la directiva participó también el abogado Agustín Bravo de Laguna.

Que los ciudadanos ejercieran un papel vigilante de los poderes públicos fue siempre su leitmotiv, sobre todo en los servicios básicos. «La Comisión Europea las llaman utilities, cuando estos servicios los prestan empresas en régimen de concesión administrativa», apunta Bermejo.

La desazón

Hace una década, ese primer caballo de batalla fue la gestión del agua en Las Palmas de Gran Canaria. Personados como acusación en el caso Emalsa, la reciente retirada del Ayuntamiento como parte de esa acusación fue la punta de lanza para que ellos también desistieran del proceso.

«Hemos ido viendo cómo a lo largo de los años se iban relajando los controles de la administración pública sobre la gestión de los servicios públicos; y en un momento en el que se estaba produciendo una externalización masiva de servicios esenciales como el agua, nos unimos como asociación», recuerda María Luisa Pita.

Otro de los proyectos en el que se involucraron fue el de la Metroguagua, «al que nunca nos opusimos», aclara Bermejo. De hecho, resalta los tramos que considera que han salido bien. «Ha habido partes que han supuesto una transformación urbana aceptable, como la calle Galicia o Luis Doreste Silva, pero hay otros que siguen siendo parches».

La desazón, el hartazgo y lo que consideran una falta de transparencia ha orillado al colectivo a su disolución. «Cuando sistemáticamente te niegan ese derecho a la información y a la transparencia, tienes que ir a los tribunales», añade Méndez; algo para lo que hay que dedicar tiempo y, sobre todo, recursos económicos. «Todo eso va minando las ganas y las capacidades», comenta Óscar Méndez.

Pero no todas fueron batallas perdidas. «Hemos ganado alguna cosa», añade Pita devolviendo la esperanza a la conversación. «La asociación formó parte de la plataforma ciudadana contra el proyecto de Totisa en el Puerto de la Luz que preveía la construcción de una central térmica que finalmente quedó rechazada».

"Es una mala noticia que un movimiento ciudadano desaparezca"

A pesar de que la desaparición de un colectivo supone una pérdida de un altavoz ciudadano, los tres están convencidos de que la sociedad debe seguir desempeñando ese papel de vigía. «Es una mala noticia que un movimiento ciudadano desaparezca, pero a su vez es el principio para otros».

La necesidad de movilización e interés ciudadano por la ‘cosa pública’, según la filosofía griega, no deja de estar vigente. «Hoy más que nunca es necesario que los ciudadanos se muevan, se movilicen y se interesen por lo que pase a nuestro alrededor», añade Pita.

Pero si hay algo que saborean es la satisfacción personal de haber movido conciencias, ese legado íntimo y personal que trasciende generaciones. «Al menos nuestros nietos verán que ejercimos de ciudadanos», subraya Bermejo.

Ahora la vivienda es el tema más sensible, y que está movilizando a la gente joven María Luisa Pita — Activista

«Todos necesitamos que la carretera por donde circulamos, la acera por donde caminamos o el parque donde llevamos a nuestros niños, esté en buenas condiciones», añade Méndez.

La experiencia de los tres revela que los momentos de desesperación es algo común en el activismo, eso que lleva a veces a «tirar la toalla» por agotamiento e impotencia; pero los temas por los que luchar no dejan lugar al descanso. «Ahora veo que la vivienda es el tema más sensible, y que está movilizando a la gente joven», apunta Pita, «o el retiro de las jaulas de Melenara y Salinetas».

Y en los barrios, defienden el papel de las asociaciones de vecinos, al menos el de algunas, como la del distrito de Ciudad Alta. «Avecalta, por ejemplo, ha encabezado una histórica lucha contra las torres del Canódromo de la mano de una mujer muy reivindicativa que es pura energía», señala Bermejo sobre María Ángeles Sánchez, quien a sus 87 años ha dedicado toda su vida a la participación vecinal, y quien ha sido reconocida recientemente por el Cabildo de Gran Canaria como Hija Adoptiva.

'El sol sale para todos’ cierra una etapa de activismo, pero abre la puerta a que el ejercicio del derecho de participación no se quede en el camino.