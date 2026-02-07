La Feria KM0 Gran Canaria acerca el producto local al corazón de la ciudad en Mesa y López

La Zona Comercial Mesa y López acogió este sábado la inauguración de la 35ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria, una cita consolidada como uno de los principales escaparates del producto local y de proximidad. La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, asistió al acto de apertura de este encuentro, que se celebra los días 7 y 8 de febrero en horario de 09:00 a 14:00 horas.

La feria reúne en esta edición a 56 productores procedentes de 15 municipios de Gran Canaria, convirtiendo una de las principales áreas comerciales de la capital en un espacio de conexión directa entre el sector primario y la ciudadanía. Durante el fin de semana, Mesa y López se llena de sabor, tradición y cercanía.

Acercando por primera vez al corazón urbano de la capital la calidad, frescura y autenticidad del producto local, fomentando un consumo responsable y sostenible.

Entre los participantes destaca la presencia de productores del propio municipio de Las Palmas de Gran Canaria, como Helados Peña La Vieja, Sibarita Pasta Artesanal, Tortilla This Cookie 21, Turrones Mederos, Finca JhoVi, Moonkies, La Cocina de Ruty, Zumísimo y Paoli Mozzarella.

En su visita, la consejera destacó el papel de esta iniciativa como herramienta de dinamización económica y de promoción del producto de cercanía. "La Feria Km.0 es mucho más que un mercado de proximidad; es un espacio donde se reconoce el esfuerzo de quienes sostienen nuestro paisaje, nuestra identidad y nuestro modelo económico".

"Apostar por el producto local es apostar por el territorio, por la sostenibilidad y por el futuro de Gran Canaria", señaló Alonso.

La amplia representación de productores de distintos puntos de la isla permite mostrar la diversidad y riqueza del sector agroalimentario, contribuyendo a fortalecer la economía de proximidad y a generar conciencia sobre la importancia de apoyar a quienes preservan el paisaje y la identidad de la isla a través de su trabajo diario.

La consejera subrayó también el compromiso del Cabildo con el impulso del producto local y el apoyo a su comercialización a través de iniciativas como Gran Canaria Me Gusta.

La 35ª Feria Km.0 Gran Canaria está promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López y cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y otras entidades vinculadas al desarrollo económico y al sector primario.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, la Feria Km.0 Gran Canaria continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, contribuyendo a dinamizar la economía local, fomentar hábitos sostenibles y reforzar la identidad del territorio a través del producto de cercanía.