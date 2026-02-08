Treinta años sembrando palabras: la Diocesana de Canarias celebra su aniversario con comunicación, música y reflexión

La Diocesana de Canarias ha iniciado la conmemoración de su XXX aniversario con un primer encuentro celebrado el pasado 7 de febrero, una cita marcada por la memoria compartida, la celebración y la reflexión. Bajo el lema “Treinta años sembrando Palabras”, la institución celebra 30 años de servicio, comunicación y evangelización, junto a fundadores, colaboradores, voluntarios y representantes institucionales, poniendo en valor el papel de la palabra como herramienta de compromiso social y eclesial.

Un aniversario para reconocer el camino recorrido

Desde su creación, la Diocesana de Canarias ha desarrollado una labor continuada vinculada a la acción pastoral, la comunicación eclesial y el acompañamiento a la sociedad canaria. Tres décadas después, este aniversario se plantea como un espacio de reencuentro y reconocimiento, pero también como una invitación a mirar al futuro en un contexto social profundamente marcado por la sobreinformación y la polarización del discurso público.

Música y cultura al servicio del mensaje

El programa del aniversario incluye una destacada propuesta cultural en la que la música adquiere un papel central. En el encuentro participan Iván Quintana, Ana Gil y Juliana Lozada, acompañados por Alicia Vega, Óscar Galván y Judit Martín, con actuaciones que refuerzan el sentido simbólico del lema y subrayan la dimensión comunitaria del acto.

La programación se completará el 13 de febrero con la presencia del periodista Jorge Bustos / La Provincia

Periodismo y verdad en tiempos de ruido

La programación se completará el 13 de febrero con la presencia del periodista Jorge Bustos, subdirector de El Mundo y uno de los presentadores de Herrera en COPE, quien ofrecerá la charla “Decir la verdad sin gritarla: comunicar con criterio en tiempos de ruido”. La intervención propone un espacio de análisis sobre periodismo, comunicación, verdad y responsabilidad, en un momento de especial complejidad para la opinión pública.

Este enfoque conecta con datos ampliamente documentados. El Digital News Report 2024 del Reuters Institute for the Study of Journalism advierte de la caída de la confianza en los medios en gran parte de Europa, asociada a la saturación informativa y a la percepción de confrontación constante en el discurso mediático (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk). En España, estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejan de forma recurrente la preocupación ciudadana por la desinformación y la dificultad para distinguir información veraz en entornos digitales (cis.es).

Comunicar con criterio y responsabilidad

La celebración del XXX aniversario de la Diocesana de Canarias se enmarca así en un debate de alcance europeo. Informes recientes de la Comisión Europea subrayan la necesidad de reforzar una comunicación ética y responsable como pilar democrático frente al ruido informativo y la propagación de contenidos engañosos (commission.europa.eu).

Más allá de la efeméride, el aniversario reafirma un mensaje central: la palabra, cuando se comunica con criterio, rigor y responsabilidad, sigue siendo una herramienta esencial de servicio, evangelización y cohesión social. Treinta años después, la Diocesana de Canarias continúa sembrando palabras con vocación de futuro.