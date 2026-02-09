Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria: "La Unión Europea da privilegios a Marruecos a costa nuestra"

El Puerto de Las Palmas es uno de los puntos de entrada de mercancías más relevantes del territorio español. Como tal, los cambios que experimenta la geopolítica también tienen un efecto sobre su funcionamiento, con un impacto en la economía y el abastecimiento canario. El Foro 'La oportunidad del Puerto de Las Palmas en el contexto geopolítico actual' abordó este lunes algunas de las claves del contexto actual. En esta cita, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada Ojeda, desgranó los principales retos, objetivos y oportunidades que se proyectan.

La competencia portuaria con Marruecos

El avance de nuevas infraestructuras portuarias en África, notoriamente en Marruecos, supone un reto para la competitividad de los puertos canarios debido a su proximidad geográfica. En este sentido, Dajla se erige como un punto estratégico con oportunidades similares al Archipiélago, si bien no opera con el mismo marco normativo ni las mismas tasas que se exigen en territorio europeo.

"El problema no está en Marruecos, que es un vecino que aprovecha su ventaja competitiva, sino en Europa, que tiene que protegernos", sentenció Calzada, para añadir: "La Unión Europea sigue arreglando sus problemas a costa de algunos de sus territorios. No se le puede dar privilegios a Marruecos perjudicándonos a nosotros".

La presidenta de la Autoridad Portuaria matizó que la pesca es una de las oportunidades que ya han perdido los puertos canarios, debido al fuerte desarrollo de este sector en territorio marroquí. Por ese motivo, Calzada resaltó la necesidad de mejorar los servicios portuarios, potenciar aquellos que ya ofrecen una calidad destacable y abrirse a las rutas y los mercados emergentes.

Aranceles en Estados Unidos

La subida de los aranceles bajo la presidencia de Donald Trump, tal y como explicó Calzada, puede ser una oportunidad para incentivar el almacenamiento y la distribución de mercancías, uno de los ámbitos en los que se especializa el Puerto de La Luz. Las exportaciones de terceros países que hasta entonces pasaban por Estados Unidos se van abriendo camino hacia otros destinos, como es el caso de África.

En esa línea, Calzada desgranó que los países africanos con un desarrollo económico en alza "necesitan puertos seguros" que sirvan de conexión para recibir sus productos, siendo Canarias un enclave tricontinental muy bien posicionado.

La influencia de los conflictos

En un contexto geopolítico "convulso y cambiante", los conflictos alrededor del globo "tienen repercusiones en nuestros puertos", no solo en forma de resultados empresariales, sino también impactando en la economía y el abastecimiento.

Sobre todo en un territorio archipelágico como Canarias, Calzada destacó la importancia de que "a los puertos les vaya bien", puesto que la mayoría de los productos de consumo diario provienen del exterior.

Los efectos de la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania tuvo consecuencias directas, en distintas formas, ligadas a las sanciones a Rusia. Aquellas empresas consignatarias que ofrecían servicios a buques rusos echaron el cierre en La Luz, si bien todavía "reciben servicios en otros puertos", apuntilló Calzada, reivindicando que se apliquen "las mismas reglas para todos".

De lo contrario, señaló que el perjuicio lo asumen los puertos "mientras que el gas ruso lo compran otros países" con los que sí se comercia a posteriori, como es el caso de Marruecos. De este modo, además, se pierde la trazabilidad sobre la procedencia del crudo.

El cierre del canal de Suez

El cierre del canal de Suez, pasando por el Mar Rojo, permitió a los puertos canarios acoger la demanda de los barcos que antes tomaban dicha ruta. Así, en dos años, La Luz experimentó un incremento del 30% en el suministro de combustibles y un 40% en el fondeo, consolidando también los servicios de estibadores.

Según explicó la presidenta, de ahí emergió la "oportunidad de situarse de forma seria y contundente" como un puerto eficaz y rápido en el manejo de mercancías, dándose a conocer a nuevos nichos, a pesar de no tener una gran capacidad de almacenamiento. Esta apertura, a su vez, allanó nuevas vías para explorar otras rutas comerciales, con el objetivo de consolidar La Luz como hub del Atlántico medio.

Mercosur y la competencia desleal

El crecimiento y expansión de Mercosur, añadió Calzada, puede venir de la mano de una "competencia desleal" respecto a los productores locales. Al estar bajo el paraguas de las leyes europeas, deben seguir unos criterios medioambientales, de salubridad y de calidad que no se exigen a los productores de Mercosur, por lo que su producción es menos costosa. "Hay que limitar lo que entra", remató.