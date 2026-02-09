Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria: "El puerto está casi al 100%, hace falta más espacio"

El Puerto de Las Palmas está inmerso en un proceso de cambio con la introducción de combustibles verdes y la ampliación de sus instalaciones. El Foro 'La oportunidad del Puerto de Las Palmas en el contexto geopolítico actual', organizado por Prensa Ibérica en Canarias, abordó este lunes algunas de las claves de su evolución con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada Ojeda, quien desgranó algunos de los proyectos a futuro. Tras una ponencia inicial, la presidenta respondió a las preguntas del director del Club La Provincia, Antonio Cacereño.

Falta de espacio

Calzada insistió en que el puerto está "casi al 100%", por lo que "hace falta más espacio" en la línea de atraque. Entre los objetivos de 2026, el puerto proyecta ganar superficie y suelo para que los operadores de bunkering puedan aumentar el tancaje. "Lo hay, otra cosa es que tengamos que pelearlo. Daremos la batalla", sentenció.

La problemática afecta también al Muelle Deportivo, que "necesita reparación y crecimiento" pero "no hay fondos para ello", por lo que se están explorando las inversiones privadas. Ya en su día se sacó el proyecto a concurso, si bien quedó desierto. En la actualidad están trabajando para volver a sacarlo y que la empresa a cargo de construir sea también la que gestione el espacio, sin que pierda su carácter náutico-deportivo.

"Va a pasar mucho tiempo hasta llegar a un combustible 100% verde para la flota internacional. Mientras tanto, vamos a seguir quemando fuel"

Buena parte de los barcos que atracan en el puerto para realizar operaciones de bunkering, uno de los sectores de mayor relevancia en La Luz, todavía demandan suministros fósiles. De hecho, Calzada aseguró que alrededor del 80% de los barcos que se construyen en la actualidad se hacen compatibles con el Gas Natural Licuado (GNL).

Por tanto, reflexionó que la introducción progresiva de combustibles más eficientes y menos contaminantes es un proceso lento y progresivo: "Va a pasar mucho tiempo hasta llegar a un combustible 100% verde para la flota internacional. Mientras tanto, vamos a seguir quemando fuel".

El efecto en las importaciones de mercancías

La presidenta de la Autoridad Portuaria reflexionó que los barcos dejarían de atracar en caso de no tener los combustibles que demandan, afectando a la llegada de mercancías a Canarias. En esa línea, recordó que la mayor parte de los productos que se consumen en el Archipiélago llegan por vía marítima, a través de importaciones.

"No podemos permitirnos perder barcos porque no tienen aquí lo que necesitan", matizó Calzada, para añadir que "si no se puede generar, hay que poder almacenarlo".

La legislación europea "genera normas que crean desventaja respecto a puertos cercanos que no cumplen la normativa"

La presidenta lamentó que la directiva medioambiental europea del ETS (Emissions Trading System) "genera normas que crean desventaja respecto a puertos cercanos que no cumplen la normativa", lo cual, en opinión de Calzada, "hace más daño que el bien que pretende conseguir".

Por otra parte, precisó que aún predomina la incertidumbre respecto a cuál será el biocombustible del futuro. Inicialmente se apostaba mayoritariamente por el hidrógeno, si bien en la actualidad, aseguró que se ha trasladado el debate hacia el amoniaco.

Energía eólica offshore y electrificación

En el caso de Canarias, aunque es un territorio que no tiene la capacidad de generar combustibles limpios, Calzada destacó que es una de las comunidades que más se ha centrado "de forma prioritaria" en el desarrollo de la energía eólica offshore.

Se trata de un sector que "va a generar mucho trabajo, formación y capacitación", por lo que se proyecta, a largo plazo, su implementación en Arinaga. A través del aumento del tancaje, que es un cambio relativamente sencillo y no especialmente costoso, la intención es ir avanzando hacia el aprovisionamiento de más combustibles verdes.

Otro paso crucial en esta estrategia es la electrificación de los muelles. "Los barcos se enchufan, dejan de emitir y no hacen ruido", explicó Calzada, aunque para completar todo el puerto hacen falta tiempo e inversiones. Por lo pronto, la prioridad está en electrificar los barcos destinados al tráfico interinsular y el objetivo a largo plazo en los cruceros de gran tamaño.

Ampliación y obras en 2026

Para este 2026, La Luz proyecta unas inversiones millonarias que se distribuyen en distintos proyectos. La culminación del proyecto para prolongar el dique Reina Sofía supondrá un gasto de 20,5 millones de euros procedentes de los Fondos Feder, mientras que el muelle adosado al mismo costará 45,32 millones. La ampliación de Juan Sebastián Elcano para el desarrollo eólico, por su parte, se llevará otros 50 millones.

El muelle de pasajeros, para mejorar la experiencia de los cruceristas, se ampliará por 3 millones, y la rampa ro-ro del muelle León y Castillo sumará otros 1,5 millones. También en León y Castillo se invertirán 2,5 millones para la mejora del calado de la dársena exterior.

Estos proyectos ascienden a cerca de 123 millones de euros, a los que habría que añadir los 42 millones ligados a la ampliación del muelle comercial del Puerto del Rosario, que ya se está llevando a cabo.