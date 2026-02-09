Esto es lo que va a cambiar en la recogida de trastos de Las Palmas de Gran Canaria con la nueva aplicación

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de adjudicar el contrato para el mantenimiento y la mejora tecnológica de la aplicación web municipal del servicio de recogida de trastos a domicilio. El nuevo desarrollo permitirá optimizar la gestión de las solicitudes, reforzar la seguridad de la herramienta y facilitar su uso tanto a la ciudadanía como al personal municipal, haciendo más ágil y eficiente un servicio clave para la limpieza de la ciudad, según señala el consistorio en un comunicado.

Qué mejoras incorporará la aplicación

La aplicación permitirá a los vecinos y vecinas solicitar, cancelar o consultar citas para la recogida de enseres de forma más sencilla, mientras que el personal municipal podrá gestionar de manera centralizada las solicitudes, acceder a estadísticas actualizadas, generar listados, informes y encuestas y mejorar así la planificación del servicio.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha señalado que “con esta adjudicación seguimos avanzando en la modernización del Servicio Municipal de Limpieza, poniendo a disposición de la ciudadanía una herramienta que evolucionará para responder a las necesidades actuales”.

Alemán ha recordado además que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de mejora del servicio, que incluye la incorporación de nuevos vehículos, equipamiento y recursos.

Mantenimiento continuo y mejoras progresivas

La empresa adjudicataria asume trabajos de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de la aplicación, con tiempos de respuesta que oscilan entre las 8 y las 40 horas en función de la prioridad de cada incidencia. Además, se incorporarán de forma progresiva nuevas funcionalidades para garantizar la actualización continua del sistema. El contrato ha sido concedido a la compañía Cedesa Digital SL, tras un procedimiento de licitación al que se presentaron nueve empresas, por un importe de 29.853,21 euros.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha destacado que esta adjudicación “se alinea con la Agenda Digital Municipal 2021-2025 y refuerza el apoyo a las áreas municipales en la modernización de los servicios públicos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El servicio sigue operativo

Mientras se desarrollan las mejoras previstas, el Ayuntamiento recuerda que la ciudadanía puede seguir utilizando el actual aplicativo web municipal para solicitar el día y la hora de la recogida de trastos, así como indicar la dirección donde deben depositarse para su retirada por los servicios municipales.

En el comunicado, el consistorio recuerda en que está prohibido depositar trastos en la vía pública sin cita previa. Esta práctica puede conllevar sanciones de entre 120 y 1.800 euros, según la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública. La normativa contempla, además, un incremento de las sanciones en los casos de vertidos incontrolados que afecten gravemente a la salud de las personas o al medioambiente.