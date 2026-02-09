CC reclama "decisiones ya" sobre el muro deteriorado del paseo de Las Canteras

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, reclamó este lunes al grupo de gobierno municipal, integrado por PSOE, Unidas Sí Podemos y Nueva Canarias, una actuación inmediata para frenar el avanzado deterioro del muro del paseo de Las Canteras, una infraestructura clave tanto para la seguridad como para la imagen turística de la ciudad.

Daños visibles tras los temporales

Los temporales de este invierno han provocado daños evidentes en varios puntos del entorno de Playa Chica, con grietas, huecos y desperfectos en tramos como el Muro Marrero y Los Lisos. El portavoz nacionalista señaló que la situación se ha visto agravada por semanas de mala mar y episodios de mareas vivas, que han acelerado el desgaste de una infraestructura expuesta de forma permanente al oleaje.

El edil subrayó que el estado actual del muro es consecuencia de años de mantenimiento insuficiente. En su valoración, la falta de intervenciones estructurales continuadas ha derivado en un problema que, afirmó, es visible tanto desde el paseo como desde el propio arenal y que requiere decisiones inmediatas.

Una obra pendiente desde 2025

Suárez recordó que el Ayuntamiento licitó en junio de 2025 la rehabilitación del tramo comprendido entre las calles Luis Morote y Kant, con un presupuesto estimado de 835.166,83 euros y una actuación prevista sobre 1.691,48 metros cuadrados del muro. El proyecto contemplaba trabajos tanto estructurales como de mejora estética.

Sin embargo, el procedimiento quedó paralizado tras declararse desierta la licitación. Desde entonces, según CC, no se han producido avances significativos, mientras el deterioro ha continuado. El portavoz calificó este episodio como un ejemplo de una gestión que, a su juicio, no ha dado continuidad a actuaciones consideradas prioritarias para el litoral.

Falta de estabilidad en el mantenimiento del litoral

Desde Coalición Canaria se enmarca este problema en un contexto más amplio. Suárez señaló que situaciones similares se han producido en otras actuaciones municipales, como la mejora de los accesos a Las Alcaravaneras, y vinculó estos retrasos a la ausencia de contratos estables para el mantenimiento del litoral.

En este sentido, recordó la nulidad del servicio de mantenimiento integral de playas y litorales y la gestión de los balnearios, una circunstancia que, según afirmó, ha dificultado la planificación y ejecución de intervenciones preventivas en espacios estratégicos de la ciudad.

Balnearios y gestión de la arena

El portavoz nacionalista también se refirió al estado de otros equipamientos del entorno de Las Canteras. En el balneario de La Puntilla, indicó, existen desperfectos que han sido denunciados por los propios usuarios. Además, pidió abordar con criterios técnicos y transparencia la gestión de la arena, un problema recurrente en distintos tramos del arenal.

Otros puntos críticos en la ciudad

CC amplió la crítica a otras infraestructuras urbanas fuera del litoral. Entre los ejemplos citados se encuentra una obra de refuerzo iniciada hace meses en el Parque Doramas, a la altura del Paseo de Chil, que permanece paralizada, así como un muro en mal estado en Vega de San José, junto a una parada de guaguas, sobre el que la formación ya había alertado anteriormente.

Para Suárez, estos casos evidencian una falta de seguimiento y planificación municipal en materia de infraestructuras. El portavoz concluyó que el deterioro del muro de Las Canteras no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio que afecta a la seguridad y a la imagen de la capital grancanaria.