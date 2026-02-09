'Haz lo que te salga del pito', pero con condón: Esta es la campaña anticonceptiva para gozar de un Carnaval sin riesgo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, pone en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados y otros riesgos para la salud con motivo de la celebración de las fiestas de carnaval 2026, dirigida fundamentalmente a los jóvenes, aunque también a la población en general porque el carnaval no tiene edad.

La campaña, cuyo lema es Haz lo que te salga del pito...pero si suena, usa el condón, está dirigida especialmente a la población joven de Canarias. Es un eslogan transgresor, atrevido que viene a significar “diviértete, disfruta, disfrázate, pero hagas lo que hagas actúa con responsabilidad”, para favorecer que se pase a la acción preventiva, se eviten las infecciones de transmisión sexual y se utilice el preservativo correctamente.

Este es el elemento constante en todas las piezas de la campaña, cuya difusión será totalmente digital por tratarse de las vías de comunicación habituales entre la población joven. El objetivo es llegar a este segmento de población para que adopte el uso del preservativo de forma normalizada, especialmente durante el carnaval.

Una campaña en las redes

Los expertos de la Dirección General de Salud Pública consideran que el público objetivo de esta iniciativa tiene canales propios de comunicación a los que es imprescindible llegar. Por ello, la campaña de este año continúa la línea ya iniciada en ediciones anteriores de formato digital y desarrollo en redes sociales, cuyo fin trata de despertar el interés del público y su implicación, siempre en positivo, huyendo de mensajes excesivamente institucionalizados, de prohibiciones o de órdenes, así como del miedo como argumento.

La campaña se desarrolla íntegramente en redes sociales, Audio on demand, Vídeo on demand y Google ads, es decir, una vía de comunicación abierta al público y, en especial, a la juventud. Se trata de integrar la campaña en su mundo de Internet, en su lenguaje y en sus gustos. Además, la campaña contará con la difusión de los contenidos a través de las webs de medios digitales.

Prevención de riesgos para la salud en Carnaval

La campaña de este año incide en una serie de mensajes de prevención de riesgos para la salud que es importante recordar sobre el uso correcto del preservativo, evitar el consumo abusivo de alcohol y drogas, hacer frente a agresiones sexuales, o evitar la conducción de vehículos si se ha bebido, entre otros.

Cualquier persona puede adquirir una infección de transmisión sexual si tiene prácticas sin preservativo .

si tiene prácticas sin . El preservativo correctamente utilizado es un método muy fiable para prevenir las ITS y los embarazos no deseados .

correctamente utilizado es un método muy fiable para prevenir las ITS y los . Es aconsejable utilizar geles de base acuosa para lubricar el preservativo, una vez puesto y facilitar la penetración.

Hay diversos tipos de preservativos: estándar, sin látex (para disminuir las alergias), reforzados y de sabores, adaptados al tipo de práctica sexual.

Para evitar problemas con el uso del preservativo: adquiérelo en farmacias, confirma que no esté caducado, que este homologado (CE) y protégelo de la luz y del calor.

Infórmate de los puntos de distribución gratuita de preservativos en las zonas de carnaval para evitar “situaciones de última hora”.

Llevar siempre un preservativo encima es una buena idea. Si lo utilizas, correctamente, disminuyes el riesgo de infecciones y riesgo de un embarazo.

Las prácticas sexuales sin protección son motivo suficiente para consultar con profesionales sanitarios antes de las 72 horas (valoración de la profilaxis postexposición o anticoncepción de urgencia).

La influencia de cualquier sustancia tóxica, alcohol y/o drogas, aumenta la probabilidad de ponerse en riesgo y no tomar las precauciones necesarias.

Vigila en todo momento cualquier tipo de comida o bebida y no aceptes vasos de personas desconocidas o que acabas de conocer. Si dudas deséchala.

El transporte público es una opción inteligente, si has bebido, para regresar a casa.

Adopta una actitud activa frente a las agresiones sexistas, no las toleres, actúa y denuncia este tipo de situaciones.

Recuerda tu derecho a decir “NO”. Nadie tiene derecho a imponerte nada que no quieras. ¡No es NO!

Si sufres una agresión sexual, acude a un hospital o juzgado de guardia y cuenta lo que te ha pasado para recibir atención médica o contacta con el 016.

Puntos de distribución de preservativos durante el Carnaval

Antes y durante estas fiestas carnavaleras, se han repartido alrededor de 150.000 preservativos en todas las islas a través de las Corporaciones insulares y locales (Concejalías de Juventud), ONGs y asociaciones voluntarias que han solicitado material preventivo para su distribución en los principales eventos carnavaleros.