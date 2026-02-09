¿Por qué se están llenando de colores llamativos las pistas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria?

Las pistas deportivas de Las Palmas de Gran Canaria están cambiando. Donde antes había superficies grises y funcionales, ahora aparecen composiciones geométricas de gran formato, colores impactantes y diseños que recuerdan más al arte urbano que a una instalación deportiva tradicional. No se trata de una decisión estética aislada: responde, en cambio, a una estrategia clara de transformación del espacio público.

Más que deporte: identidad, barrio y espacio público

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha apostado por renovar las pistas deportivas combinando funcionalidad, seguridad y diseño urbano. El objetivo, aseguran desde el Consistorio, no es solo mejorar las condiciones para practicar deporte, sino convertir estas instalaciones en espacios reconocibles, cuidados y plenamente integrados en la vida de los barrios.

El color y el diseño juegan aquí un papel fundamental. Una pista llamativa se identifica mejor, se percibe como un espacio renovado y cuidado y refuerza el sentimiento de pertenencia de quienes la usan a diario. En lugar de ser un elemento residual del barrio, pasa a convertirse en un punto de encuentro.

Casablanca I: el último ejemplo de esta transformación

La pista multideportiva de Casablanca I, en el distrito de Vegueta, Cono Sur y Tafira, es el ejemplo más reciente de esta línea de actuación. Tras una inversión de 83.000 euros, el espacio ha sido completamente rehabilitado tanto a nivel técnico como estético.

Su superficie luce ahora un diseño artístico urbano basado en formas geométricas y una paleta de colores vivos —ocres, amarillos, malvas y tonos cálidos— que generan un efecto dinámico y contemporáneo. El tratamiento cromático se extiende también a los paramentos verticales, unificando el conjunto y facilitando su identificación como instalación deportiva renovada.

A nivel técnico, la pista ha recuperado plenamente su funcionalidad gracias al pulido del pavimento, la reparación de fisuras y la aplicación de un sistema de resina sólida con acabado antideslizante, alcanzando un certificado de resbaladicidad de clase 3. Se han renovado además el marcaje de juego, el vallado, los muros, las canastas y la señalización del entorno.

La Minilla y Miller Bajo: un mismo concepto, lenguajes distintos

Esta apuesta por el color no es idéntica en cada una de las plazas, y ahí reside parte de su singularidad. Cada pista adapta su lenguaje visual al entorno en el que se inserta.

En La Minilla, el diseño se apoya en una gama cromática dominada por azules y blancos, con formas geométricas angulares y líneas dinámicas que aportan frescura y amplitud visual. El resultado parece dialogar con el carácter ajardinado del entorno, integrando la pista en el paisaje urbano de forma natural.

Pista deportiva de La Minilla tras la reforma. / LPR

En Miller Bajo, en cambio, la identidad visual es más intensa y rotunda. Tonos rojos, granates y naranjas, combinados con contrastes en blanco, construyen una estética enérgica y de fuerte impacto visual en la que, además, colaboró . Elementos gráficos vinculados al baloncesto refuerzan el carácter deportivo del espacio y lo convierten en un referente inmediato dentro del barrio.

Diseño que invita a usar y cuidar

Detrás de estos colores impactantes hay también una intención práctica. Un espacio atractivo invita a ser utilizado, pero también a ser respetado. La mejora estética, unida a la renovación técnica, contribuye a prolongar la vida útil de las instalaciones y a fomentar un uso responsable del espacio público.

Pista deportiva de Miller Bajo tras la reforma. / LPR

Además, estas pistas actúan como pequeñas intervenciones urbanas capaces de mejorar la percepción general del entorno, generando entornos más amables y activos sin necesidad de grandes infraestructuras.

Una estrategia que se extiende por la ciudad

La inauguración de Casablanca I, visitada por la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y por la concejala del distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Nina Santana, junto al gerente del IMD, Eloy García, confirma la consolidación de este modelo por toda la ciudad. Actualmente, el Ayuntamiento desarrolla actuaciones similares en Nueva Isleta y San Lorenzo, con el objetivo de que cada uno de los cinco distritos cuente con instalaciones deportivas renovadas y fácilmente reconocibles.