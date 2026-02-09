Paradas sin uso y barrios sin marquesinas: el PP denuncia “el despilfarro” de la MetroGuagua

El gasto realizado en las paradas de la MetroGuagua ha vuelto a situar el proyecto en el centro del debate político en Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Popular (PP) denuncia que el Ayuntamiento ha abonado importes cercanos a los tres millones de euros por infraestructuras que aún no prestan servicio, mientras numerosas paradas del sistema convencional de movilidad continúan sin marquesinas en distintos barrios de la ciudad, lo que considera un “despilfarro y falta de prioridades”.

La portavoz del PP en el consistorio, Jimena Delgado, sostiene que el gobierno municipal, formado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias, ha priorizado inversiones vinculadas a un sistema que sigue sin estar operativo, frente a necesidades básicas del servicio diario de Guaguas Municipales. Según expone, vecinos de zonas como La Paterna o Riscos Negros siguen esperando la guagua “a la intemperie”, sin protección frente al sol, el viento o la lluvia.

Un contrato millonario con escasa ejecución visible

El contrato para el suministro e instalación de las marquesinas de la MetroGuagua salió a licitación con un presupuesto base de 6.717.947,10 euros y un valor estimado de 6.906.300,80 euros. Desde el PP se subraya que este acuerdo fue presentado como un símbolo de modernización del transporte urbano, aunque su desarrollo efectivo es limitado.

De acuerdo con una respuesta oficial facilitada por Guaguas Municipales al grupo popular, la empresa ha recibido cinco certificaciones del contrato. Sin embargo, solo constan como instaladas tres paradas estándar: una piloto en Emilio Ley y dos en el entorno del Castillo de la Luz. Además, no se ha abonado ningún importe en concepto de mantenimiento.

Planificación incompleta y obras paralizadas

La planificación inicial contemplaba la puesta en marcha de 36 paradas, junto a infraestructuras singulares como la estación de Hoya de la Plata y el paso inferior de Santa Catalina. Ambas actuaciones se encuentran actualmente paralizadas y envueltas en conflictos judiciales con las empresas adjudicatarias, lo que ha contribuido a retrasar el desarrollo global del sistema.

Según la documentación revisada por el PP, las certificaciones y facturas ya emitidas suponen importes que rozan los tres millones de euros, pese a que la MetroGuagua continúa sin fecha cercana de entrada en servicio.

Retrasos, sobrecostes y devoluciones de ayudas

El proyecto de la MetroGuagua se inició en junio de 2017 con la previsión de estar operativo en 2021. No obstante, el calendario actual sitúa su puesta en marcha, como mínimo, en 2028. A ello se suma el incremento del coste global, que ha pasado de una estimación inicial de 100 millones de euros a cifras próximas a los 180 millones, según información publicada sobre la evolución de las obras.

El Ayuntamiento también ha tenido que hacer frente a la devolución de subvenciones, entre ellas 10 millones de euros vinculados a la estación de Hoya de la Plata, además de 2,3 millones en intereses de demora, lo que incrementa el impacto financiero del proyecto.

Reivindicación de prioridades en el transporte público

Ante este escenario, el PP reclama un plan urgente de instalación de marquesinas con criterios territoriales que prioricen las paradas actualmente desprotegidas, así como mayor transparencia en la gestión y un calendario realista y verificable para la entrada en funcionamiento de la MetroGuagua.

Desde la oposición insisten en que el desarrollo del nuevo sistema no debería ir en detrimento del servicio ordinario de guaguas, que continúa siendo el principal medio de transporte público para miles de ciudadanos en la capital.