Las Palmas de Gran Canaria invierte más de 11 millones en obras y alumbrado durante 2025

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías, Obras y Alumbrado, ejecutó a lo largo de 2025 un programa de mantenimiento y mejora del espacio público que supuso una inversión global superior a 11,8 millones de euros. Las actuaciones se desarrollaron de forma continuada en los cinco distritos del municipio, con intervenciones en calles, aceras, plazas y la red de alumbrado.

Durante el pasado año se realizaron 3.626 trabajos de mantenimiento en el ámbito de Vías y Obras, con un presupuesto de 6.245.560,38 euros, destinados a la conservación de calzadas, aceras, muros, plazas y otros espacios públicos. A estas acciones se sumaron 3.621 intervenciones en el alumbrado público, que contaron con una inversión de 612.928,29 euros, orientadas a garantizar el funcionamiento de la red, reforzar la seguridad y avanzar en la eficiencia energética.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, destacó que 2025 fue un año de intensa actividad, con actuaciones diarias en todos los distritos para dar respuesta a incidencias y mejorar la accesibilidad y la seguridad tanto de peatones como de vehículos. Según señaló, la combinación de mantenimiento continuo y obras de mejora resulta clave para conservar la ciudad en buenas condiciones.

Obras de mejora en todos los distritos

De forma complementaria al mantenimiento ordinario, el Ayuntamiento ejecutó un conjunto de obras de mejora con una inversión total de 4.981.869,44 euros. Estos proyectos permitieron desarrollar actuaciones de mayor envergadura en distintos puntos de la ciudad.

Entre los trabajos realizados se incluyeron pavimentación y renovación de calles, eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de muros y taludes, acondicionamiento de plazas y espacios públicos, así como mejoras en el alumbrado. Las actuaciones beneficiaron a barrios como Hoya de la Plata, Montequemado, Salto del Negro, La Isleta, Guanarteme, Lomo Apolinario, Costa Ayala, Hoya Andrea, La Feria y Tenoya.

Con el conjunto de actuaciones ejecutadas durante 2025, el Ayuntamiento reforzó la conservación y modernización del espacio público en todos los distritos, mejorando la accesibilidad, la seguridad y el estado general de calles, aceras, plazas y alumbrado. Un trabajo sostenido que permite avanzar hacia una ciudad más funcional y adaptada a las necesidades de los barrios y de quienes transitan Las Palmas de Gran Canaria.