Un profesor del Claret denuncia que un alumno lo extorsionó haciéndose pasar por una menor

Un profesor del Claret ha sido suspendido de su empleo tras mantener conversaciones con una falsa menor por redes sociales. Fue, presuntamente, un alumno de 16 años del centro quien le tendió una trampa y se creó un perfil falso de una adolescente. El docente ha presentado una denuncia por extorsión contra el alumno que lo engañó y amenazó con publicar los chats si no le pagaba 500 euros.

Los hechos se desencadenaron en Instagram. Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, el docente recibió un mensaje de una supuesta adolescente de 15 años que le decía que estaba planteándose cambiar de colegio y le pedía información sobre el Claret. Pero la menor no existía. Tras el usuario se escondía presuntamente un alumno que había urdido un plan de engaño tras desavenencias escolares sin importancia con el profesor.

Después de las interacciones, cuyo contenido se desconoce, el estudiante se habría hecho pasar por el padre de la falsa menor y amenazó al profesor con difundir las conversaciones y con denunciarlo por pedofilia si no le daba el dinero. "Te voy a arruinar la vida", le espetó, lo que asustó al docente y le llevó a ceder a su chantaje. El alumno le exigió que dejase los 500 euros en un parque, un hecho que grabó en vídeo desde la distancia. Tras esto, y preso del miedo, el profesor puso los hechos en conocimiento de la dirección del centro.

La directiva, por su parte, comunicó los hechos a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que investiga este caso. Como medidas cautelares, el centro ha acordado abrir un expediente al docente, hacerle firmar un documento de confidencialidad y apartarlo temporalmente de su puesto, que ejerce desde hace más de 30 años. Además, ha convocado para este martes una reunión informativa con los padres delegados en la que está previsto que ofrezcan más detalles sobre las acciones adoptadas.

Comunicó los hechos al centro

Pero pese al acuerdo de confidencialidad, el colegio envió el viernes una comunicación a los progenitores en la que hablaba de una "conducta impropia" de un educador a través de una red social e informaba de que se habían activado los mecanismos incluidos en su protocolo de entorno seguro. El Claret aseguró que la decisión de apartar al docente es una medida cautelar "a la espera del esclarecimiento de los hechos".

Por su parte, el letrado Juan Carlos Gozález Díaz, de Lexus Abogados, que ejerce la defensa del profesor, presentó el sábado una denuncia por presunta extorsión. La denuncia se ha ampliado este lunes, después de que el padre del presunto implicado le realizase un bizum al profesor devolviéndole los 500 euros. El docente rechazó el dinero y lo reembolsó al progenitor de inmediato. Esta parte, para la defensa, supone un reconocimiento explícito de la responsabilidad del adolescente y de su participación en los hechos.

"Te voy a arruinar la vida", le habría espetado el menor, lo que llevó al docente a ceder a su chantaje

El denunciante asimismo considera que el alumno cometió un delito de extorsión con intimidación porque cedió a los chantajes después de ser amenazado con que le iban a interponer una denuncia por un ilícito grave. También considera que incurrió en un caso de amenazas condicionales porque supuestamente le coaccionó con revelar información que podía resultar perjudicial para él y para su entorno más cercano.

Por otra parte, sostiene la defensa del profesor que los hechos pueden resultar constitutivos de un delito contra el honor con publicidad y de calumnias, a sabiendas de que detrás del perfil no había una menor y tras haber difundido después el contenido de las conversaciones. Por último, le atribuye un ilícito contra la integridad moral por los perjuicios que habrían sufrido el docente y su entorno familiar.

El profesor también ha puesto a disposición de la Policía Nacional su teléfono móvil para que los agentes puedan realizar un volcado total del contenido y determinar el alcance de las conversaciones.

La Policía indagará las posibles responsabilidades penales derivadas de este caso y analizará el contenido de los mensajes intercambiados, así como la participación del estudiante de 16 años. Los agentes también aclararán si este joven tejió el plan solo o si en él participaron más personas. No se descarta la intervención de adolescentes de otro grupo.

Por su parte, la defensa del profesor ha enviado un escrito al Claret en el que solicita levantar la medida cautelar de suspender temporalmente al docente de sus funciones, habida cuenta de que se ha demostrado que el perfil era falso y tras él no se escondía ninguna niña. También reclama que emitan un comunicado con la nueva información y una rectificación pública ya que la causa que motivó la suspensión cautelar, el supuesto comportamiento inadecuado, no fue tal.