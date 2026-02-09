Una veintena de alumnos presencian juicios rápidos y conocen la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria

Un total de 26 alumnos de entre 15 y 17 años de 4º de la ESO del IES Cairasco de Figueroa de Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria) han visitado este lunes el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, capitaneados por las profesoras Ruth Medina Hernández y Marta Sánchez Hernández.

El alumnado respondía a la primera convocatoria del año 2026 del programa Educar en Justicia, que llevan a cabo en las Islas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno autónomo.

Fueron recibidos por el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez y la jueza en prácticas Cintia Alonso, que les abrieron las puertas de su sala de vistas para que asistieran a la celebración de una serie de juicios por delitos leves.

Visita a los calabozos

También tuvieron la oportunidad de visitar los calabozos de la sede judicial y colmaron su curiosidad planteando al magistrado y a la representante del Ministerio Fiscal toda clase de cuestiones sobre la Administración de Justicia.

Se trata de la primera ocasión en el presente curso en la que el programa se celebra en la capital grancanaria, cuyos juzgados ya acogieron el año pasado a varios institutos. El curso Educar en Justicia se llevará a cabo este año a lo largo de todo el Archipiélago, movilizando a una veintena de Institutos de Enseñanza Secundaria de las Islas seleccionados por la Consejería. La experiencia es muy valorada tanto por los alumnos/as como por sus educadores/as.