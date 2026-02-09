Focaccias saladas, dulces y frescas: así es es el mejor sitio para saborear las mejores en Las Palmas de Gran Canaria

En pleno barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto sus puertas We Love Focaccia, un local que se ha ganado en poco tiempo el reconocimiento de los amantes de la comida italiana auténtica y quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas en la ciudad. Su especialidad, como su nombre indica, son las focaccias artesanas, elaboradas con masa madre, ingredientes frescos y combinaciones únicas que fusionan sabores tradicionales italianos con toques locales.

Este rincón de sabor ha sabido combinar con acierto la cocina italiana de siempre con una identidad propia, diferenciándose del resto de la oferta de comida italiana en Las Palmas. Su éxito se basa en tres pilares: producto fresco y de calidad, elaboración diaria de la masa y una variedad que se adapta a todos los gustos.

Focaccias artesanas hechas con masa madre

La clave del éxito de We Love Focaccia es su compromiso con la autenticidad. Aquí no encontrarás comida rápida. Todo parte de una masa madre elaborada cada día de forma artesanal, a la que se le da el reposo y el trato que requiere una focaccia tradicional. Esta dedicación a lo artesanal se traduce en un producto final con una textura perfecta, sabor profundo y base crujiente.

A esto se suman ingredientes frescos, de temporada y muchos de ellos locales, lo que asegura un resultado sabroso, equilibrado y, sobre todo, natural.

Una carta que combina tradición y creatividad

La carta de We Love Focaccia ofrece opciones para todos los públicos. Entre las más populares está la focaccia de mortadela al pistacho con stracciatella, una combinación clásica del norte de Italia que aquí se presenta con una calidad excepcional. Otra de las favoritas es la Porchetta Sublime, que incluye una jugosa carne de cerdo con una delicada salsa de trufa. Ambas están disponibles en formato normal o grande, con precios que van desde los 8,20 a los 10,60 euros.

Pero si hay una propuesta que sorprende y conecta con el paladar canario, esa es la Sapore di Teror, una focaccia que incorpora el tradicional chorizo de Teror junto con gorgonzola. Esta fusión entre sabores locales e italianos ha sido muy bien acogida por el público y se ha convertido en una de las señas de identidad del local.

Dulces, veganas y tienda gourmet

Más allá de las focaccias saladas, el local también ofrece opciones dulces como focaccias de Nutella o crema de pistacho, ideales para los que buscan un final goloso. Además, en el interior del establecimiento se puede encontrar una pequeña tienda gourmet con productos italianos, cafés, productos veganos y otras especialidades difíciles de conseguir en supermercados convencionales.

We Love Focaccia también dispone de servicio a domicilio a través de Glovo y Just Eat, lo que facilita disfrutar de sus focaccias en casa.

Un lugar de referencia para comer en Schamann

Ubicado en la calle Zaragoza, número 27, el local abre de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 horas, ampliando hasta las 23:00 los viernes. Los sábados abren de 11:00 a 15:00 y de 19:00 a 23:00 horas. Este horario amplio permite visitarlo tanto para almuerzos como para cenas, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan dónde comer en Schamann.

Gracias al boca a boca y a la repercusión en redes sociales de creadores de contenido especializados en gastronomía, We Love Focaccia se ha posicionado rápidamente como uno de los mejores sitios donde comer focaccia en Gran Canaria.