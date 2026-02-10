Buscan a una mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha emitido una alerta de búsqueda para intentar localizar a Fayna María G.F., una mujer de 41 años a la que se le perdió la pista el jueves, 5 de febrero, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa la policía, Fayna mide 1,55 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.

Si alguien cuenta con alguna información que ayude a localizarla, puede contactar con el número 091 de la Policía Nacional.