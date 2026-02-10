Desactivada la búsqueda de Fayna María G. F., localizada en buen estado en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional confirma que la mujer de 41 años desaparecida desde el 5 de febrero ha sido hallada sana y salva
La Jefatura Superior de Policía de Canarias ha confirmado este martes la localización en buen estado de Fayna María G. F., la mujer de 41 años cuya desaparición fue denunciada el pasado 5 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria.
La alerta había sido activada por la Policía Nacional en coordinación con la asociación SOS Desaparecidos, que en los últimos días difundió su imagen y datos físicos para recabar la colaboración ciudadana. Fayna, según se detalló en el aviso, mide 1,55 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.
Tras varios días de incertidumbre para sus familiares y allegados, las autoridades han informado de que Fayna ha sido hallada y se encuentra en buen estado de salud, lo que ha permitido cerrar oficialmente el dispositivo de búsqueda.
Desde los cuerpos de seguridad se ha agradecido la colaboración ciudadana, destacando su papel clave para lograr resoluciones positivas en casos como este. La rápida difusión del caso ha sido señalada como un elemento fundamental para el buen desenlace.
