La ex vicerrectora de la ULPGC, Rosario Berriel, admite que se lucró con el alquiler de pisos al Instituto Confucio

La ex vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rosario Berriel, ha reconocido este martes en juicio que se lucró mediante el alquiler de pisos pertenecientes a su familia a profesores chinos del Instituto Confucio de Chanchung. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha dictado una condena a viva voz por delitos de negociación y actividad prohibida a funcionaria pública y abuso en el ejercicio de su función.

La defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, ejercida por la universidad, que contempla una circunstancia atenuante por dilaciones indebidas debido a que los hechos enjuiciados se remontan a enero del 2010. La pena incluye el pago de dos multas de tres meses con una cuota diaria de diez euros, lo que asciende a uno total de 1.800, además de otras medidas de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis meses.

El ocho de enero del 2010, la ULPGC firmó un acuerdo con el Instituto Confucio de la Universidad china de Changchun que perseguía reforzar la cooperación educativa entre China y España, promover el aprendizaje del idioma chino y aumentar la comprensión mutua y la amistad entre ambos pueblos.

Búsqueda de alojamiento

Berriel, debido a su cargo como vicerrectora de la universidad, se implicó como vicepresidenta en el consejo asesor del Instituto Confucio (un centro de Las Palmas de Gran Canaria), que se creó para velar por el buen funcionamiento y el desarrollo de las finalidades incluidas en el acuerdo.

La ULPGC debía encargarse de la búsqueda y asignación de alojamiento a los docentes que formaban parte del proyecto y era labor de la vicerrectora autorizar y supervisar los pagos relacionados con los gastos derivados de la actividad del Instituto Confucio. Entre estos, se encontraba el pago de los arrendamientos de las viviendas del profesorado.

La Fiscalía acepta bajar la pena solicitada al considerar que la causa se ha prolongado más de lo necesario

Sin embargo, tres de los contratos de arrendamiento que se firmaron con los representantes del Instituto Confucio entre septiembre de 2012 y junio de 2013 fueron por cuatro viviendas que eran copropiedad de Berriel y de su marido, Luis Barber Doreste, y que se ubicaban en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto del Rosario.

De la misma forma, la hermana de la acusada firmó un contrato de alquiler de una vivienda en la capital en febrero de 2016. La Fiscalía considera que Berriel aprovechó su condición y su cargo funcionarial tanto en el nacimiento con el desarrollo de los contratos, "faltando así al transparente ejercicio de la función pública y la probidad que le es exigible".

Sin embargo, el Ministerio Público reconoce la extensa duración del procedimiento sobre unos hechos cometidos en 2012 y 2013 e iniciado en 2018. Considera que la causa se ha visto prolongada en su tramitación en el tiempo "bastante más allá de lo razonable y necesario", con periodos en los que se ha visto paralizada por circunstancias ajenas a la encausada.