Mauricio Roque, sobre las filtraciones en los edificios de La Paterna: "De forma inmediata se desplegó un equipo"

"De forma inmediata se desplegó un equipo para solucionar los problemas", aseguró el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, en referencia a las filtraciones sufridas por vecinos del barrio de La Paterna durante los trabajos de renovación de las cubiertas. Desde mediados de diciembre del pasado año, residentes de algunos de los edificios incluidos en el proyecto de rehabilitación han padecido goteras como consecuencia de la retirada de las cubiertas de uralita, una actuación que coincidió con el paso de la tormenta Emilia. El edil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informó en la Comisión de Pleno de Urbanismo de que los trabajos en las cubiertas están "prácticamente finalizados" o concluirán a lo largo de la próxima semana. Esto significa que algunos vecinos han convivido, durante estos dos últimos meses, con problemas de humedades a raíz de los trabajos que coincidieron con una época de lluvias extraordinariamente larga e intensa en la capital.

Un vecino seca el agua que se ha filtrado a su vivienda en La Paterna. / José Carlos Guerra / LPR

"No coincidió con las lluvias, más bien lo contrario: fueron las lluvias las que coincidieron con los trabajos", defendió Roque. Por su parte, el concejal del PP Gustavo Sánchez reprochó al grupo de gobierno que existía margen suficiente para reagendar la retirada de las cubiertas ante la previsión de mal tiempo. "Es sentido común", afirmó. El edil de la oposición aseguró que en algunos momentos "parecía que llovía dentro de las casas", lo que ha provocado daños en el mobiliario de los residentes. "Ya han comenzado los peritajes y conocemos discrepancias entre la empresa y las valoraciones realizadas por los propios vecinos", añadió.

Las viviendas más afectadas

El Consistorio capitalino recibió alrededor de 50 avisos por filtraciones, de un total de 819 viviendas incluidas en el proyecto de rehabilitación. Roque señaló que, desde el primer momento, Geursa desplegó un equipo compuesto por personal técnico, administrativo y trabajadoras sociales para realizar un seguimiento individualizado de cada uno de los casos.

Las viviendas más afectadas fueron cuatro situadas en el número 12 de la calle Manuel de Falla, donde, según explicó el concejal, Geursa tuvo que adoptar medidas de urgencia, entre ellas la posibilidad de ofrecer una alternativa alojativa. En este edificio, la cubierta inclinada se encuentra prácticamente terminada, a falta de "ultimar los remates". En cuanto a los inmuebles situados en los números 18, 19 y 20 de la calle Francisco Chueca, la finalización de los trabajos está prevista para la próxima semana.

Nuevas medidas

En el marco del proyecto está prevista la retirada de las cubiertas en una veintena de edificios, lo que ha llevado a la adopción de nuevas medidas provisionales. "En la mayoría se ha instalado una lámina asfáltica autoprotegida para evitar la entrada de agua durante el montaje y, en aquellos edificios donde no ha sido posible aplicar este sistema, se han adoptado soluciones alternativas, como láminas de pvc", explicó Roque.

El concejal Gustavo Sánchez instó tanto al responsable de Urbanismo como a la alcaldesa a acudir al barrio y hablar personalmente con los vecinos para que "se sientan escuchados y más aliviados". Roque replicó que esa petición supone "una falta de respeto a los técnicos que están trabajando" y manifestó su confianza en la labor que están realizando.