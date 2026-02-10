Mesa y López reabre al tráfico este viernes tras dos semanas de obras por la rotura de un colector

Este viernes está previsto que se reabra al tráfico la avenida Mesa y López, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para entonces se habrán cumplido dos semanas desde el cierre de esta vía, que tuvo que ser cortada para acometer obras de reparación en la red de saneamiento. En concreto, la avenida permanece cerrada desde el pasado 30 de enero a causa del hundimiento de la calzada provocado por el fallo de un colector. El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Hernández Spínola, señaló que ya ha comenzado la última fase de los trabajos, centrada en el relleno por capas y el reasfaltado de la vía. Esta intervención ha generado importantes molestias para el tráfico y problemas de retenciones en una zona que constituye una de las principales arterias de la capital grancanaria.

El origen: las lluvias

El tramo afectado se localiza a la altura del número 84 de Mesa y López, en la esquina con la calle Costa Rica, donde el pasado día 28 se detectó un socavón en la calzada. Ante esta situación, Emalsa procedió al vallado de la zona y a la inhabilitación de dos carriles, el central y el izquierdo, en sentido hacia la plaza de Las Américas. La empresa mixta de aguas llevó a cabo una primera inspección del pozo, en la que se detectaron deficiencias en la base y fisuras en las paredes. Al día siguiente, equipos robóticos equipados con cámaras y sistemas de televisión de circuito cerrado confirmaron el mal estado del colector. Según detalló la compañía, las intensas y persistentes lluvias registradas en los últimos meses actuaron como detonante, provocando la sobrecarga del pozo y la aparición de las grietas.

Con esta información, el día 30 de enero se procedió al corte total de la calle para iniciar los trabajos de excavación, cuyo objetivo era alcanzar la base del pozo, situada a una profundidad aproximada de cinco metros. La retirada del asfalto se realizó por capas, mediante la creación de taludes y bermas (espacios llanos que separan distintas zonas de la excavación). Como consecuencia de estas labores, se cerró el carril en dirección a la plaza de Las Américas, así como uno de los carriles del sentido contrario, hacia la plaza de España. Además, se ocupó la mediana y otros dos carriles, quedando habilitado únicamente un carril de circulación en dirección a la plaza de España.

Fin de los trabajos

La semana pasada, los operarios lograron alcanzar la base del pozo y se ejecutaron los trabajos de reparación, que incluyeron la sustitución completa del mismo y la conexión de dos nuevas tuberías. "Se ha hecho un trabajo importante", valoró el concejal Hernández Spínola. Desde Emalsa se informó de que estas actuaciones en la red de saneamiento no ocasionaron problemas en el suministro de agua de abasto en ningún momento.

Asimismo, las obras obligaron a trasladar de forma temporal dos palmeras, además de un semáforo y varias luminarias. El movimiento de este mobiliario urbano influyó en el retraso de la fecha inicialmente prevista para la finalización de los trabajos.

Obras en Cayetana Manrique

En este contexto, el Ayuntamiento capitalino también se refirió a la situación de las obras que se están ejecutando en la calle Cayetana Manrique, en el barrio de Guanarteme. La finalización de los trabajos de saneamiento en esta vía estaba prevista inicialmente para diciembre de 2025; no obstante, el Consistorio explicó que se decidió prorrogar el plazo debido a la aplicación del Plan de Tráfico de Navidad. La nueva fecha de finalización se ha fijado para el próximo 12 de marzo. Esta actuación resulta necesaria para sustituir colectores instalados hace más de seis décadas, que presentan un notable deterioro como consecuencia de su antigüedad y del uso continuado. Los trabajos contemplan la instalación de 453 metros lineales de colector, 368 metros de albañales de conexión, 67 registros domiciliarios y 42 pozos de red. La nueva infraestructura estará dimensionada para responder de manera adecuada a los caudales actuales y futuros, derivados tanto del incremento de la población residente como de la construcción de nuevos edificios en la zona.