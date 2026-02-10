En qué se gastará Las Palmas de Gran Canaria su presupuesto de 2026

El proyecto de Presupuestos Generales Municipales de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 se articula en torno a siete grandes ejes que definen las prioridades del gobierno local para el próximo ejercicio. Así lo expuso este lunes la alcaldesa, Carolina Darias, durante su presentación ante el Consejo Social de la ciudad.

Las cuentas elevan el presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus organismos autónomos hasta los 764 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,3% respecto a 2025. De esa cifra, 558,8 millones corresponden al presupuesto municipal, con un crecimiento del 7,3% y 38 millones más que el ejercicio anterior, según detallaron Darias y el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, en un encuentro celebrado en la sede del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD).

El Ayuntamiento mantiene, además, un endeudamiento del 0%, con unos ingresos previstos de 558,97 millones de euros y unos gastos de 558,8 millones, ajustados a la regla de gasto y a los principios de estabilidad presupuestaria. Los organismos autónomos municipales alcanzan los 205 millones de euros.

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó que las cuentas “responden a las necesidades actuales de la ciudad” y permiten reforzar ámbitos clave como la vivienda, la limpieza, el bienestar social, la movilidad, las infraestructuras, el comercio local, las playas, el deporte y el desarrollo urbano sostenible.

Tabla con los ejes que más crecen en el presupuesto municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Una ciudad más próspera y con empleo

El primero de los siete ejes, orientado al impulso económico y al empleo, dispone de 27,5 millones de euros, un 14,8% más que en 2025. Los recursos se destinan a políticas de desarrollo local, turismo, empleo y puesta en valor del patrimonio como motores de actividad y generación de oportunidades.

Una ciudad más próxima y habitable

El segundo eje concentra uno de los mayores volúmenes presupuestarios, con 140 millones de euros, un 5,5% más. Destaca especialmente el área de Vivienda, que crece un 47% hasta alcanzar los 30,8 millones de euros, dirigidos al alquiler asequible, la rehabilitación y la reposición de viviendas. También se refuerzan las partidas de Vías y Obras, Urbanismo, Tráfico y Movilidad.

Una ciudad más inclusiva

Las políticas sociales constituyen el tercer eje, dotado con 49,2 millones de euros, un 5,2% más. Bienestar Social alcanza los 45,9 millones, lo que permitirá consolidar convenios con entidades sociales y avanzar en el nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, aumentan los recursos para Igualdad, Diversidad, Juventud y Solidaridad.

Sostenibilidad y resiliencia urbana

El cuarto eje, centrado en sostenibilidad y resiliencia, suma 139,6 millones de euros, con un incremento del 8,7%. Las principales áreas beneficiadas son Limpieza, Parques y Jardines, Energía, Alumbrado y Aguas, con el objetivo de mejorar la higiene urbana y avanzar en eficiencia energética y cuidado del entorno.

Seguridad y salud

La apuesta por una ciudad más segura y saludable se traduce en un presupuesto de 62,1 millones de euros. Las cuentas refuerzan a la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, mientras que el área de Deportes contará con 18,4 millones para infraestructuras deportivas y subvenciones.

Cultura y creatividad

El sexto eje, dedicado a una ciudad creativa, alcanza los 52,5 millones de euros, un 6,9% más. Educación contará con 24,9 millones y Cultura con 20 millones, a los que se suman 7,5 millones para Carnaval y Fiestas, en el año en que se celebra el 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

La gestión pública

El último eje, enfocado en la gestión pública y el fortalecimiento de los recursos municipales, dispone de 99,7 millones de euros, un 8,6% más, destinados a modernizar la administración y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Calendario de tramitación

Tabla que contiene el reparto de los presupuestos municipales de 2026 de acuerdo a los ejes del programa de gobierno

La tramitación del presupuesto continuará el próximo 12 de febrero con su paso por la Comisión de Pleno de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas. La aprobación inicial está prevista en un Pleno extraordinario el 18 de febrero, tras el cual el documento se someterá a un periodo de exposición pública de 15 días antes de su aprobación definitiva.