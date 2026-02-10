El Puerto de Las Palmas recibe dos nuevas grúas gigantes

La mayor terminal de contenedores del Puerto de Las Palmas, Opcsa, recibe estos días dos nuevas grúas que apuntalan su plan de modernización. Los nuevos gigantes tipo Malaccamax, que alcanzan una altura superior a los 150 metros con la pluma levantada y han costado 22,5 millones de euros, son gemelos de los recibidos en 2023. Su descarga está programada para los próximos días, con la previsión de que entren en funcionamiento durante la primavera.

Son parte del plan de modernización

Opcsa incorpora estas dos grúas como parte del plan de modernización que acordó con la Autoridad Portuaria de Las Palmas para ampliar el periodo de concesión de la terminal hasta 2051 a cambio de un mínimo de 55 millones de euros en inversiones. Con su incorporación, la terminal refuerza su capacidad para gestionar los mayores portacontenedores del mundo -hasta 24.000 unidades- en un contexto de aumento del tráfico marítimo.

Casi tan altas como la chimenea de Jinámar

Se trata de equipos idénticos a los incorporados por la terminal en 2022. Por sus dimensiones, estas grúas ya se han convertido en la tercera estructura más elevada del municipio de Las Palmas de Gran Canaria: cuando sus plumas se sitúan en posición vertical alcanzan los 141 metros de altura, solo por detrás de la chimenea de la central de Jinámar y del aerogenerador marino instalado en el banco de pruebas de Plocan.

Los mayores portacontenedores del mundo

Las nuevas grúas están preparadas para atender buques tipo Malaccamax, los de mayor tonelaje que pueden cruzar el estrecho de Malaca y que en el ámbito del transporte de contenedores se corresponden con portacontenedores de última generación, con esloras de hasta 400 metros, mangas cercanas a los 60 y capacidades superiores a las 20.000 unidades.

El buque Zhen Hua descarga las nuevas gruas para el puerto, en Opcsa. / Andrés Cruz / LPR

Movimientos simultáneos de contenedores

Con la pluma en posición horizontal, las grúas cuentan con un alcance de hasta 73 metros, lo que les permite operar sobre las filas más alejadas de estos grandes buques. En plena operación pueden mover dos contenedores de manera simultánea y transportar cargas de hasta 65 toneladas, una capacidad muy superior a la de los equipos convencionales. A ello se suma un rendimiento de hasta 40 movimientos por hora, lo que sitúa a estas máquinas entre las más eficientes del mercado.

Movimiento de grúas dentro de la terminal Opcsa

La llegada de las nuevas grúas irá acompañada de una reorganización de los espacios operativos. Las nuevas Malaccamax se instalarán en el muelle Cristóbal Colón, destinado a concentrar las operaciones con los grandes portacontenedores, junto a las dos llegadas en 2023. Las grúas Postpanamax que permanecen en esta zona serán trasladadas al muelle León y Castillo, en la parte más cercana a la ciudad, para sustituir de forma progresiva a equipos más antiguos.

Las cifras récord de Opcsa en 2025

Las nuevas grúas llegan tras un ejercicio en el que Opcsa cerró 2025 con un récord de 1,12 millones de TEU movidos, cantidad que ya resulta superior al compromiso con la Autoridad Portuaria para 2051. Para 2026, la previsión es alcanzar el entorno de 1,5 millones de TEU, lo que situaría a la terminal cerca de su capacidad máxima actual. Este crecimiento está vinculado, entre otros factores, al refuerzo de los tráficos de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) y al desvío de parte de sus escalas desde el puerto portugués de Sines hacia Las Palmas.

Más estibadores para afrontar la carga de trabajo en el Puerto de Las Palmas

El incremento de las escalas y del volumen de mercancías llevará aparejada la contratación de más personal portuario a lo largo de 2026, con el objetivo de atender la demanda operativa y compensar las 30 jubilaciones registradas en los últimos años. En fechas recientes, los estibadores han cuantificado esas incorporaciones en un centenar.

Otros equipos para la terminal

A la llegada de las nuevas grúas para la carga y descarga de buques se suma la incorporación de trastainers, otro tipo de grúa portuaria que permite mover los contenedores por el interior de la terminal. Esta otra inversión, que ronda los 20 millones de euros, permitirá mejorar la organización del patio y optimizar los flujos internos de trabajo. Se trata de equipos híbridos, diseñados para reducir el consumo de combustible hasta en un 40%, lo que supone una disminución de los costes operativos y de las emisiones contaminantes.