Las Palmas de Gran Canaria refuerza el Servicio de Ayuda a Domicilio con 34,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un nuevo Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a personas mayores o con necesidad de apoyo, con una inversión total de 34.553.282,78 euros para los próximos dos años, prorrogables por otros dos. El contrato supone el mayor esfuerzo económico realizado hasta ahora por el Consistorio en esta prestación.

La presentación del nuevo servicio tuvo lugar este martes en las Casas Consistoriales, en un acto en el que la alcaldesa, Carolina Darias, dio a conocer las principales novedades del contrato junto a la concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, representantes de las entidades adjudicatarias —Asidma, FEPAS, Servisar y Atende— y el equipo técnico municipal.

La alcaldesa subrayó que el nuevo contrato refuerza un servicio considerado esencial para la atención y el acompañamiento de las personas usuarias en sus propios hogares. Según explicó, el Servicio de Ayuda a Domicilio no se limita a la asistencia en tareas básicas, sino que contribuye al bienestar emocional y relacional, con especial atención a la lucha contra la soledad no deseada y al mantenimiento de las personas en su entorno habitual.

Incremento de la inversión y modelo de atención integral

El nuevo contrato contempla un incremento del 67% en la inversión anual, que pasa de una media de 10,3 millones de euros en el contrato anterior a más de 17,2 millones de euros al año. Este aumento permite consolidar un modelo de atención integral que combina la atención personal y doméstica con nuevas prestaciones especializadas.

Entre los servicios que se refuerzan figuran el apoyo en el aseo e higiene personal, la movilidad, la alimentación, el acompañamiento y las tareas domésticas básicas. A estas prestaciones se añaden servicios como podología, apoyo psicológico, programas de animación sociocultural orientados a combatir la soledad no deseada y actuaciones de acondicionamiento del hogar, que incluyen pequeños arreglos y limpiezas extraordinarias en situaciones de especial complejidad.

Dimensión social y control del servicio

El contrato incorpora medidas de carácter social, como la priorización de la contratación de personas en situación de exclusión o riesgo social, así como la cesión gratuita de ayudas técnicas, entre ellas camas articuladas, grúas, sillas de ruedas y colchones antiescaras.

Asimismo, se implanta un sistema de control de presencia mediante geoposicionamiento, que permite verificar el tiempo efectivo de atención en los domicilios. Esta herramienta busca mejorar la calidad del servicio, reforzar la transparencia y aumentar la seguridad de las personas usuarias.

Cuatro lotes territoriales

El Servicio de Ayuda a Domicilio se organiza en cuatro lotes territoriales con el objetivo de ofrecer una atención más próxima y adaptada a la realidad de cada distrito. El Lote 1 Vegueta, Cono Sur y Tafira, adjudicado a Asidma, cuenta con un presupuesto de 6.765.697,60 euros e incluye la cobertura técnica a personas sin hogar del Centro de Acogida de El Lasso.

El Lote 2 Distrito Centro e Isleta-Puerto-Guanarteme, adjudicado a FEPAS, dispone de una inversión de 9.837.545,67 euros y presta servicio al Centro de Acogida Municipal Isleta y al centro de atención diurna para personas sin hogar. El Lote 3 Ciudad Alta, adjudicado a Servisar Servicios Sociales SLU, cuenta con un presupuesto de 10.604.490,27 euros e incluye la atención al Centro Gánigo de personas sin hogar. Por último, el Lote 4 Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, adjudicado a Atende Servicios Integrados SL, dispone de una inversión de 7.345.549,24 euros.

Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento consolida el refuerzo de la atención domiciliaria como uno de los ejes principales de su política social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y de sus familias.