Caso Valka: el juez imputa nuevos delitos por el acceso irregular de Setién a los sistemas de Geursa

El magistrado Rafael Passaro Cabrera ha ampliado el número de delitos que atribuye a los tres investigados en la pieza del caso Valka que averigua si José Manuel Setién, que durante años fue el máximo responsable de la gestión urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, accedió de forma ilegal y tras abandonar su puesto a los sistemas internos de Geursa.

En un auto emitido este martes, mantiene el relato de los hechos que se investigan, pero considera que, además del ilícito de revelación de secretos, pueden ser constitutivos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial.

De esta forma, el titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia ha aceptado el escrito presentado por el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, en los que argumenta los motivos de este cambio. Y determina, a su vez, la necesidad de volver a citar a declarar a Setién, a la exgerente de Geursa, Marina Más, al asesor jurídico, Luis Pérez Cañón, y a la propia empresa como investigada.

Acceso remoto tras salir de la empresa

Esta pieza, en concreto, trata de averiguar si se instaló un segundo ordenador en el despacho de Mas, cuando era gerente de Geursa, para aceptar que Setién se conectara de forma remota desde el exterior de la oficina pese a que ya no ostentaba ninguna responsabilidad en la empresa municipal.

Un atestado de la Guardia Civil reflejó que el exjefe de Urbanismo podría tener acceso a todas las carpetas de los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo mediante el servicio de la Red Privada Virtual (VPN) de Geursa.