¿Cuánto dinero guarda el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los bancos?

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria guarda en los bancos unos 650 millones de euros. Se trata de una cifra que desveló el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la Comisión de Pleno que tuvo lugar este miércoles. La ciudad acabó 2024 con 464 millones en entidades bancarias, por lo que esta cifra se ha visto abultada en casi 200 millones en un año.

La baja ejecución del presupuesto de los últimos años han propiciado que la cantidad que el Consistorio guarda en los bancos haya ido creciendo. El concejal de Hacienda ha argumentado en numerosas ocasiones que la regla de gasto supone una cortapisa que impide a la administración gastar más, de ahí que una parte de lo presupuestado acabe en entidades bancarias.

La concejala del PP Olga Palacios criticó en la misma Comisión el nivel que ha alcanzado la cantidad depositada en los bancos, especialmente el dinero que están generando en intereses, según esta, suponen el 93% de los ingresos patrimoniales del Consistorio, "Es bastante preocupante esta deriva", puntualizó.

97 millones para obras hidráulicas

El edil de Hacienda anunció en sesiones anteriores que su intención será utilizar 97 millones del superávit de 2024 en obras hidráulicas. Este anuncio viene después de que el Estado haya flexibilizado el uso del mismo en administraciones saneadas y en obras financieramente sostenibles.

Palacios también denunció que el Ayuntamiento incumplió el periodo medio de pago a proveedores en el cierre del año. El Consistorio tardó de media 33 días en abonar facturas de bienes y servicios, cuando la ley estipulada que deben hacerse en un máximo de 30 días.

Spínola minimizó la cifra al ser "solo tres días". No obstante, reconoció que este desfase se debe al periodo medio de pago de varias empresas públicas -Sociedad de Promoción y Geursa-, y que trabajarán este año para solucionar esta situación.