Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Rescates por negligenciasConducta indebida profesor del ClaretSeñal sísmica inusual en el TeideUD Las PalmasMujeres en la ciencia
instagramlinkedin

El fiscal pide prisión para Inmaculada Medina por una de las piezas del 'caso Valka'

El juez decidirá si adopta la medida privativa de libertad después de tomar declaración a la exconcejala, Felipe Guerra, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas

Inmaculada Medina se lleva la mano a la cabeza para colocarse el cabello durante la comparecencia en la que anunció su dimisión, este lunes, en las Oficinas Municipales.

Inmaculada Medina se lleva la mano a la cabeza para colocarse el cabello durante la comparecencia en la que anunció su dimisión, este lunes, en las Oficinas Municipales. / J.PEREZ CURBELO

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, solicitará la prisión preventiva para la exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, los anteriores responsables del área municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, y el empresario Felipe Guerra por presunta corrupción en una de las piezas del caso Valka.

El magistrado Rafael Passaro Cabrera deberá decidir en marzo, después de tomar declaración a los cuatro imputados, si adopta esta medida privativa de libertad o alguna otra opción menos gravosa.

La primera ronda de citaciones está prevista, tras dos aplazamientos previos por cuestiones de agenda, para el día cuatro. El juez tomará declaración como testigos en esa jornada a los nuevos responsables de la concejalía, la edil Gemma Martínez Soliño y los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez.

Decomiso de saldos bancarios

Los primeros investigados que comparecerán en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria serán Padrón y Guerra, hacia quienes se ha acordado el decomiso de sus saldos bancarios hasta un máximo de un millón de euros. Ambos, que ya figuraban en este procedimiento desde el principio, están citados para el 17 de marzo.

Noticias relacionadas y más

El día 20 será el turno de las dos otras personas investigadas tras la ampliación de la querella acordada a finales del año pasado, Inmaculada Medina y Sergio González Cubas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  3. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  4. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  5. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  6. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Una inmobiliaria de Las Palmas de Gran Canaria acusa a su abogado de falsear un acuerdo que le llevó a la quiebra

El fiscal pide prisión para Inmaculada Medina por una de las piezas del 'caso Valka'

El fiscal pide prisión para Inmaculada Medina por una de las piezas del 'caso Valka'

Este es el dispositivo de movilidad y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria para el primer gran fin de semana del Carnaval de Las Vegas

Este es el dispositivo de movilidad y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria para el primer gran fin de semana del Carnaval de Las Vegas

¿Cuánto dinero guarda el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los bancos?

¿Cuánto dinero guarda el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los bancos?

Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música

Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música

Más de 100 plantas autóctonas transforman un mirador olvidado de Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales activa más de 30.000 plazas diarias para disfrutar del Carnaval de Las Vegas

Guaguas Municipales activa más de 30.000 plazas diarias para disfrutar del Carnaval de Las Vegas

Estas son las guaguas especiales que te llevarán a los principales actos del Carnaval de Las Vegas

Estas son las guaguas especiales que te llevarán a los principales actos del Carnaval de Las Vegas
Tracking Pixel Contents