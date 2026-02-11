El fiscal pide prisión para Inmaculada Medina por una de las piezas del 'caso Valka'
El juez decidirá si adopta la medida privativa de libertad después de tomar declaración a la exconcejala, Felipe Guerra, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas
El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, solicitará la prisión preventiva para la exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, los anteriores responsables del área municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, y el empresario Felipe Guerra por presunta corrupción en una de las piezas del caso Valka.
El magistrado Rafael Passaro Cabrera deberá decidir en marzo, después de tomar declaración a los cuatro imputados, si adopta esta medida privativa de libertad o alguna otra opción menos gravosa.
La primera ronda de citaciones está prevista, tras dos aplazamientos previos por cuestiones de agenda, para el día cuatro. El juez tomará declaración como testigos en esa jornada a los nuevos responsables de la concejalía, la edil Gemma Martínez Soliño y los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez.
Decomiso de saldos bancarios
Los primeros investigados que comparecerán en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria serán Padrón y Guerra, hacia quienes se ha acordado el decomiso de sus saldos bancarios hasta un máximo de un millón de euros. Ambos, que ya figuraban en este procedimiento desde el principio, están citados para el 17 de marzo.
El día 20 será el turno de las dos otras personas investigadas tras la ampliación de la querella acordada a finales del año pasado, Inmaculada Medina y Sergio González Cubas.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas