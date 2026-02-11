El fiscal pide prisión para Inmaculada Medina por una de las piezas del 'caso Valka'

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, solicitará la prisión preventiva para la exconcejala de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, los anteriores responsables del área municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, y el empresario Felipe Guerra por presunta corrupción en una de las piezas del caso Valka.

El magistrado Rafael Passaro Cabrera deberá decidir en marzo, después de tomar declaración a los cuatro imputados, si adopta esta medida privativa de libertad o alguna otra opción menos gravosa.

La primera ronda de citaciones está prevista, tras dos aplazamientos previos por cuestiones de agenda, para el día cuatro. El juez tomará declaración como testigos en esa jornada a los nuevos responsables de la concejalía, la edil Gemma Martínez Soliño y los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez.

Decomiso de saldos bancarios

Los primeros investigados que comparecerán en la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria serán Padrón y Guerra, hacia quienes se ha acordado el decomiso de sus saldos bancarios hasta un máximo de un millón de euros. Ambos, que ya figuraban en este procedimiento desde el principio, están citados para el 17 de marzo.

El día 20 será el turno de las dos otras personas investigadas tras la ampliación de la querella acordada a finales del año pasado, Inmaculada Medina y Sergio González Cubas.