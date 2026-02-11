Más de cien plantas autóctonas transforman un mirador olvidado de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la recuperación del mirador del Cristo, situado en el barrio de El Lasso, en el Distrito Vegueta, mediante una actuación de renaturalización ejecutada por el área de Parques y Jardines. La intervención ha permitido incorporar más de un centenar de plantas, en su mayoría especies autóctonas, en un espacio que hasta ahora no formaba parte del sistema municipal de jardines.

La actuación ha incluido trabajos previos de acondicionamiento del terreno. Según los datos municipales, se retiraron 18 metros cúbicos de restos vegetales y 5 metros cúbicos de residuos y escombros, además de realizarse un movimiento de tierras de 25 metros cúbicos para nivelar la superficie.

Especies adaptadas al entorno

Entre las plantas incorporadas se encuentran tarajales, guaidiles, verodes, vinagreras, tabaibas, lavandas canarias y casuarinas, seleccionadas por su resistencia al viento y su adaptación a las condiciones del terreno. Las nuevas especies rodean el altar existente en el mirador y se han plantado con aporte de tierra y sustrato vegetal para favorecer su arraigo.

Por primera vez, el espacio cuenta además con un sistema de riego por goteo, una infraestructura que permitirá mejorar la conservación de la vegetación y facilitar su mantenimiento en el tiempo.

Un espacio fuera del sistema municipal

Hasta ahora, la zona del mirador del Cristo no estaba considerada oficialmente como jardín municipal, por lo que no se encontraba bajo la gestión directa del área de Parques y Jardines. Tras esta intervención, el servicio de infraestructuras verdes asumirá un mantenimiento continuado del enclave.

La actuación ha estado condicionada por la catalogación del terreno como zona de protección ambiental, lo que limita las modificaciones del paisaje y ha determinado el alcance de los trabajos realizados.

La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, señaló que la intervención busca compatibilizar las posibilidades del espacio con las demandas vecinales, sustituyendo la vegetación existente por especies canarias adaptadas al entorno. Con esta actuación, el Consistorio da respuesta a una reivindicación histórica del barrio y avanza en la integración del mirador dentro de la red de espacios verdes de la ciudad.