Las Palmas de Gran Canaria esteriliza 509 gatos en el último año

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esterilizó un total de 509 gatos el año pasado. La concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, indicó este miércoles en Comisión de Pleno que en aplicación de la Ley de Bienestar Animal, trataron 358 felinos mediante una campaña conjunta con el Cabildo y el albergue insular, 118 a través de clínicas y otros 175 con medios propios. La cifra de animales asciende en los dos últimos años a 1.312 ejemplares.

Vargas apuntó que los presupuestos municipales de 2026 contemplan una partida para impulsar las colonias, "tenemos que potenciar ese voluntariado de una manera armónica y que no produzca daños". El Ayuntamiento sigue el conocido como método CER -Captura, Esterilización y Retorno- en aplicación de la Ley de Bienestar Animal. Los felinos son siempre devueltos a los lugares donde fueron capturados dado su carácter territorial.

Pulgas en el IES Pérez Galdós

Este tipo de felinos necesitan un control dado que pueden expandir plagas, entre otras amenzas. Vargas habló de una plaga ya erradicada -según ha podido saber este periódico- en el entorno de los centros educativos del paseo de Tomás Morales. Llegó incluso a haber pulgas en aulas del IES Pérez Galdós. Ahora están pendientes de los permisos de la ULPGC para capturar uno de los gatos salvajes que quedan junto a la facultad de Humanidades.

El Ayuntamiento actuó en octubre en las inmediaciones de los centros educativos para erradicar mosquitos, pulgas y hormigas. Vargas indicó que el centro educativo es competencia del Gobierno canario. Al parecer, había personas que introducían los gatos dentro del instituto para alimentarles, lo que provocó que hubiera pulgas en varias aulas.

Por otro lado, durante la Comisión de Bienestar Social celebrada este miércoles, Vargas dio a conocer los datos correspondientes a las intervenciones realizadas en el mes de enero. Vargas explicó que, en total, se llevaron a cabo 247 actuaciones de desinsectación y desratización en los cinco distritos de la ciudad.