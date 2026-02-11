Las Palmas de Gran Canaria negocia el desalojo de dos locales en la plaza de la Música

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el desalojo de una serie de locales en la plaza de la Música. El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, indicó este miércoles en Comisión de Pleno que están intentando recuperar los locales de este espacio, rebautizado como Jerónimo Saavedra en noviembre. Actualmente están haciendo uso de los mismos una batucada y un club de capoeira.

Spínola apuntó que se trata de locales que están en una situación precaria. "Vamos a intentar recuperar la propiedad, primero se intenta por la vía del diálogo, tratando de hablar y de encontrar una solución a estas personas", aclaró. En caso de no alcanzar un acuerdo con los colectivos que están haciendo uso de estos locales de titularidad pública, el Consistorio acudirá a la vía judicial.

Reunión con el concejal de distrito

La concejala del PP Olga Palacios denunció que la situación de estos colectivos ha sido tan precaria que han tenido problemas con el agua y la luz. Según esta, los afectados han intentado reunirse sin éxito con el edil del distrito, Héctor Alemán, y apuntó que siguen a la espera de una respuesta o un realojo en otro lugar.

El edil de Patrimonio insistió en que la ciudad "tiene que velar por su patrimonio y disponer del mismo" y reiteró que se le están buscando soluciones a los dos colectivos afectados. Entre la batucada y el club brasileño suman unas 90 personas.

El Ayuntamiento capitalino está inmerso en un proceso para recuperar locales de titularidad pública y darles un uso -se han desalojado la terraza Tao o el colegio Carlos Navarro en los últimos años-. El concejal ya explicó en la misma comisión del pasado enero que estos locales de la plaza de la Música pendientes de desahucio son los únicos que no controlan actualmente. No está decidido el uso que se les dará.

Galería de tiro

El concejal de Patrimonio indicó también este miércoles en Comisión que el nuevo centro de formación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria está pendiente de apertura de una serie de "cuestiones menores". Spínola que los servicios de Patrimonio y Urbanismo están trabajando para instalar los sistemas de motorización de puertas interiores de la galería de tiro, además de otros cambios pequeños.

La concejala del PP Olga Palacios especificó que se trata de una situación "muy grave", dado que hay agentes de la Policía Local que llevan hasta año y medio sin haber hecho las prácticas de tiro semestrales, obligatorias según la legislación vigente.

Los trabajos de la galería de tiro, que estará situada en el Manuel Lois, fueron entregados a mediados del año pasado. Mientras tanto, los agentes siguen sin hacer uso de la misma. Los concejales implicados obviaron en enero responder el por qué de esta situación cuando fueron interrogados por la oposición.