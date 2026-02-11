Las Palmas de Gran Canaria presume de récord de atenciones ciudadanas mientras la oposición denuncia colas

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, sacó pecho de los datos de atención al ciudadano registrados en las Oficinas Municipales, que calificó como especialmente positivos. Durante el mes de enero, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria atendió a 31.739 personas, lo que supone un incremento de unas 9.500 atenciones con respecto al mes anterior. "Es un dato muy relevante", valoró el edil. Desde la oposición, sin embargo, se criticaron las colas que, a su juicio, se producen para realizar trámites, una situación que Spínola negó.

Según el desglose facilitado por el Consistorio, 14.400 atenciones se realizaron a través de la sede electrónica, lo que representa el 45% del total; 9.800 se efectuaron en los quioscos municipales, lo que representa un 31% del total, y 7.400 fueron presenciales, es decir, el 24 % restante. De estas últimas, el 46% se atendió sin cita previa. El tiempo medio de espera se sitúa en ocho minutos, de acuerdo con los datos municipales. "La comparación con el mes de diciembre refleja un incremento muy notable del 61% en la sede electrónica, del 32% en los quioscos y del 26% en la atención presencial", enumeró Hernández Spínola.

"Usted vive en Narnia"

El concejal del PP Ignacio García sostuvo, por el contrario, que los tiempos de atención son excesivos y que las colas "dan la vuelta a la calle". En este sentido, cuestionó que el Ayuntamiento pueda considerarse uno de los "pioneros en digitalización" cuando, según su valoración, el funcionamiento de la atención al público resulta ineficaz.

Hernández Spínola calificó estas acusaciones de falsas y aseguró que las colas se producen solo de forma puntual, "como en cualquier administración pública". "Con carácter general, aquí no hay colas", insistió el edil, que incluso invitó a García a bajar con él a la calle para comprobar si realmente existía tal aglomeración de personas esperando para realizar trámites. "Usted vive en Narnia", replicó el concejal de la oposición.