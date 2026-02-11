Las Palmas de Gran Canaria requiere más documentación a la concesionaria de los cementerios por su mal estado

La gestión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria sigue en el punto de mira. El concejal de Patrimonio, Francisco Hernández Spínola, indicó este miércoles en Comisión de Pleno que han vuelto a requerirle más documentación de la empresa Canaricem tras no cumplimentar toda la que le han solicitado en los últimos meses. En caso contrario, el edil especificó que entrarían en "fase de penalidades" por incumplimiento del contrato.

Spínola desveló en el pleno de octubre -unos días antes de Todos los Santos- las conclusiones del informe externo que el Ayuntamiento encargó un año antes para evaluar la situación de los cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria. La auditoría desveló una situación donde la concesionaria -Canaricem- estaría incumpliendo diversos puntos del contrato suscrito con el Consistorio en 1997 durante 50 años.

"Esta auditoría detectó una serie de irregularidades y un estado de los cementerios inadecuado", remarcó Spínola este miércoles. Tras conocer los resultados del informe, la Dirección General requirió al concesionario y, según el edil, este "ha contestado en algunas cuestiones y a otras no, que se le han vuelto a solicitar". El propio informe ya contempla una serie de posibles penalidades e, incluso, la rescición del contrato.

Deterioro en las instalaciones del cementerio de San Lázaro / Andrés Cruz / LPR

Spínola indicó en octubre que el Ayuntamiento podría abrir un expediente sancionador; requerir al concesionario la regularización contable y la entrega de cuentas desagregada e identificación completa de los ingresos y servicios; o revisar, suspender o anular la tasa de mantenimiento. En última instancia, al tratarse de un servicio esencial de interés público, se podría evaluar la apertura de un expediente de resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones.

Incumplimientos del contrato

El informe habla de un incumplimiento sustancial de las obligaciones estipuladas en el contrato, con inversiones no ejecutadas -sigue pendiente la construcción de un crematorio municipal-, opacidad contable y falta de rendición de cuentas; al no presentar datos desagredados que permitan verificar la totalidad de ingresos brutos; habrían alterado la estructura operativa, reduciendo la plantilla y externalizando servicios sin autorización municipal, algo que va en contra de los plenos -el gasto en personal se ha reducido en los últimos años y, en cambio, han crecido las subcontrataciones-.

También desvela una alteración del equilibrio económico financiero, una reducción del esfuerzo en costes de personal, habría incumplido los niveles de mantenimiento, habrían obtenido plusvalía no justificadas, cuestiona la aplicación de una tasa de mantenimiento dada la ausencia del mismo. El informe indica que Canaricem ha seguido percibiendo este impuesto sin haber alcanzado los niveles de inversión previstos, ni de gasto operativo que justificaron su implantación.

El portavoz de CC, David Suárez, dejó en evidencia en el pleno de octubre -cuando Spínola desveló los resultados del informe- el mal estado en el que se encuentran los cementerios de la ciudad -San Lázarote, Las Palmas, el Puerto y Tafira-; con nichos apuntalados, pavimentos en mal estado o falta de accesibilidad. El concejal de Patrimonio especificó este miércoles que "la voluntad del gobierno es que se cumplan todos los requisitos de la concesión, la situación de los cementerios en la ciudad tiene que mejorar sí o sí".