Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha 17 Puntos Violeta en el Carnaval

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, presentó este miércoles los Puntos Violeta que estarán operativos durante el Carnaval, con el objetivo de prevenir y atender posibles agresiones sexistas en los actos más multitudinarios de las fiestas.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad, garantizará espacios de información, asesoramiento y apoyo para víctimas de cualquier tipo de violencia machista en el ámbito festivo. Según explicó la alcaldesa, el propósito es asegurar "un Carnaval divertido, pero también seguro".

Darias estuvo acompañada por la concejala de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, Betsaida González, y por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán. Los recursos estarán presentes en enclaves estratégicos como la plaza Manuel Becerra, la Plaza de la Luz y el Parque Santa Catalina.

Servicios en los principales actos

Los Puntos Violeta comenzarán a funcionar este viernes, 13 de febrero, coincidiendo con los eventos de mayor afluencia. Estarán operativos durante las jornadas de Carnaval de Noche los días 13, 14, 16, 20, 21, 27 y 28 de febrero.

Además, los Espacios Seguros se instalarán en el Parque Santa Catalina durante el Carnaval de Día, los días 17 y 21 de febrero, así como en los conciertos previstos el 27 de febrero en ese mismo recinto. La distribución de estos dispositivos busca cubrir los momentos de mayor concentración de público, tanto en horario diurno como nocturno.

Personal especializado y atención directa

Los puntos estarán atendidos por personal especializado integrado por trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas y abogadas, todas con formación específica en igualdad y prevención de la violencia de género en entornos festivos. Según detalló González, habrá siempre dos profesionales en cada punto para garantizar la atención directa y el acompañamiento a quienes lo requieran.

Estos espacios estarán debidamente señalizados y contarán con material informativo. Asimismo, se habilitará el número de teléfono móvil 682 787 012, operativo también vía WhatsApp, para solicitar información, ayuda o acompañamiento durante los actos del Carnaval.

Medida enmarcada en el Pacto de Estado

La iniciativa se integra en las acciones de sensibilización y prevención contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado por el Congreso de los Diputados, y forma parte de las políticas municipales orientadas a reforzar la seguridad y la igualdad en eventos multitudinarios.

Con este dispositivo, el Ayuntamiento busca consolidar un modelo de fiestas abiertas a la ciudadanía en el que la prevención y la atención ante cualquier forma de violencia machista estén garantizadas.