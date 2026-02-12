Beatriz Calzada sobre la eólica marina: «Lo ideal es una subasta específica para Canarias»

Al término del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, su presidenta Beatriz Calzada, celebró que el Gobierno de España lanzara hace pocos días a través del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico la consulta pública para la concurrencia competitiva de cara a la subasta de la eólica marina. Subrayó que se trata de un paso previo y confió en que la subasta se celebre finalmente el próximo 24 de febrero.

Definió este primer paso como «una buena noticia» para el sector, pero añadió que, a diferencia de otras comunidades, «Canarias ha hecho sus deberes» y que las Islas están preparadas para poder empezar el desarrollo de la eólica offshore, por lo que volvió a insistir en que «lo ideal sería sacar una subasta específica para Canarias».

Comentó que en los próximos días la Autoridad Portuaria participará en la reunión de la Mesa eólica del Gobierno de Canarias en la que se analizarán las bases de la consulta con la finalidad de ver si es necesario o no presentar alegaciones; así como valorar la manera en la que afrontarán el proceso.

Beatriz Calzada añadió que en este tema el Puerto «no va solo», sino que se trabaja de forma conjunta con el Gobierno de Canarias, el Clúster Marítimo y las dos autoridades portuarias.

Un año de retraso

La iniciativa de instalar la tencnología de la eólica marina arrastra más de un año de retraso desde que entró en vigor la regulación de esta energía renovable, en septiembre de 2024, lo que dificulta que la implantación de la misma esté operativa en el año 2030, que es el objetivo marcado por el Gobierno central.

Canarias es una de las zonas prioritarias para instalar los primeros parques eólicos en el mar, concretamente el área que se encuentra más avanzada y tiene el consenso de la mayoría de los sectores implicados es la franja litoral del sureste de Gran Canaria.

En la planificación realizada por el Gobierno de España se han aprobado cinco zonas para el desarrollo de proyectos eólicos marinos -sumando un total de 5.000 kilómetros cuadrados, que representan el 0,46% de las aguas nacionales-, pero son cuatro las que han acaparado la atención de la mayoría de los promotores. Además de Canarias, destacan Galicia, Cataluña y Andalucía.

En las Islas, tanto el Ejecutivo regional como los cabildos y las organizaciones empresariales han cerrado filas para el despliegue de la eólica marina por lo que supone de inversión, tanto nacional como extranjera, creación de empleo, descarbonización del Archipiélago y potenciación del sector industrial.