CC exige recuperar la Casa del Niño tras el último incendio

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, reclamó este jueves una actuación “inaplazable” en la Casa del Niño, después del incendio registrado en la tarde del miércoles en este inmueble situado en el corazón del Cono Sur. El fuego obligó al desalojo preventivo de personas que se encontraban en la torre del edificio.

Suárez lamentó que la Casa del Niño continúe “abandonada y sin uso” después de décadas y sostuvo que el último incidente vuelve a poner sobre la mesa el deterioro del conjunto y la falta de avances para su recuperación. A su juicio, la situación afecta especialmente a los barrios del entorno, que conviven con un inmueble en desuso y con problemas de conservación.

Un inmueble protegido desde 2017

La Casa del Niño fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2017, una catalogación que implica obligaciones de conservación y planificación por parte de las administraciones competentes. El portavoz nacionalista recordó que existe un Patronato integrado por varias instituciones para su gestión, aunque subrayó que el Ayuntamiento no puede desvincularse del impacto que el estado del edificio tiene sobre la ciudad.

Según indicó, el incendio evidencia la necesidad de retomar las negociaciones para definir un proyecto de reapertura y garantizar la seguridad y el mantenimiento del espacio.

Propuestas de uso sobre la mesa

Durante los últimos años se han planteado distintos usos para el inmueble. Entre ellos, un centro sociosanitario y de día para personas mayores, servicios sociales y de apoyo a familias, espacios juveniles y formativos, una escuela infantil, ludoteca y biblioteca, así como salas para entidades vecinales y actividades culturales o comunitarias.

Coalición Canaria sostiene que existen alternativas definidas para dotar al edificio de un uso social vinculado al barrio y orientado a dinamizar el entorno. En este sentido, Suárez señaló que, si otras administraciones han iniciado estudios sobre la viabilidad y los costes de la recuperación, el Ayuntamiento debe asumir un papel activo en el proceso.

El portavoz concluyó que el Cono Sur no puede seguir conviviendo con un conjunto de edificios y una parcela sin uso, y defendió que la recuperación de la Casa del Niño puede contribuir a revitalizar la zona y atender necesidades sociales del distrito.