Vía libre al ITC para desarrollar hidrógeno verde a través de ensayos en el Puerto de Las Palmas

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó este jueves otorgar una concesión al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) para la instalación de un ‘Banco de ensayos de plataformas fotovoltaicas flotantes y generadores undimotrices’ en el Puerto de Las Palmas, que ocupará 2.109 metros cuadrados de lámina de agua, 220 metros cuadrados de espacio sumergido, 38 metros cuadrados de terrenos y 13 metros cuadrados de canalizaciones.

La iniciativa está vinculada al desarrollo de energías renovables marinas y a la innovación tecnológica en el entorno portuario. «Lo que se está buscando es la generación de hidrógeno a través de fotovoltaica», detalló la presidenta de la institución portuaria, Beatriz Calzada, durante la rueda de prensa. «La idea es ir analizando y viendo las posibilidades de otras energías alternativas mediante métodos limpios».

Energía para guaguas

Calzada hizo referencia, en concreto, a su potencial uso como energía para los vehículos de Guaguas Municipales en Las Palmas de Gran Canaria. «Aunque estaba pensado inicialmente para poder suministrar energía a las guaguas propusimos, además, la posibilidad de generar hidrógeno que también sirva para algún tipo de embarcación que no requiera de mucha potencia».

La concesión otorgada al ITC para comenzar con el banco de ensayos es por 18 años, un periodo amplio ya que, según la presidenta de la Autoridad Portuaria, se trata de proyectos que requieren de grandes inversiones, «por lo que tiene que ser a largo plazo para que sea rentable».

El proyecto supondrá una tasa de ocupación anual de 11.797,16 euros y una tasa de actividad del 4 % sobre un volumen mínimo de negocio de 60.000 euros. «Se han puesto muchas esperanzas en el hidrógeno verde», concluyó.

¿Dónde se hará el banco de ensayos?

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) promueve desde el pasado mes de noviembre la instalación del banco de ensayos en el Puerto de Las Palmas, concretamente en las aguas interiores entre los muelles Nelson Mandela y el Reina Sofía, dentro del proyecto Renmarinas que ya se desarrolla en el Puerto de Arinaga. De esta manera, pretende aprovechar las condiciones del mar en Las Palmas de Gran Canaria y «hacer todavía más atractiva a Canarias y, en este caso, a Gran Canaria, para que vengan empresas desarrolladoras de tecnología en estos ámbitos y puedan ensayar sus dispositivos aquí», afirmaba entonces su director de I+D+i, Gonzalo Piernavieja.

Para ello, se ha aprovechado una subvención de 1.465.000 euros de los fondos Next Generation para el desarrollo de proyectos de energías marinas en los puertos. «El Estado español está muy interesado en que los puertos puedan servir para más cosas que para la actividad tradicional portuaria» y que puedan convertirse en lugares que alberguen «infraestructuras de ensayo de estas tecnologías marinas que son el futuro», afirmaba Piernavieja, quien añadió que «una parte del futuro energético mundial pasa por el desarrollo de las energías renovables marinas».