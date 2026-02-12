Las Palmas de Gran Canaria decidirá el 18 de febrero sobre las nuevas cuentas municipales

El proyecto del Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 continúa su tramitación tras recibir el dictamen favorable de la Comisión de Pleno de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas, paso previo a su aprobación inicial en sesión extraordinaria. El debate definitivo se celebrará el próximo 18 de febrero, cuando el Pleno municipal votará las cuentas.

La Comisión, presidida por el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, analizó las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en el marco de unas cuentas que el grupo de gobierno defiende como compatibles con la estabilidad financiera y las reglas fiscales europeas.

Un presupuesto de 558,8 millones y crecimiento consolidado

El presupuesto del Ayuntamiento para 2026 asciende a 558,80 millones de euros, lo que supone un incremento de 38 millones respecto al ejercicio anterior, equivalente a un 7,3% más que en 2025.

La ciudad prevé unos ingresos totales de 558.970.264,67 euros frente a gastos por 558.802.928,34 euros

En términos consolidados, el presupuesto del Sector Público Local —que integra al Ayuntamiento, organismos autónomos y consorcios— alcanza los 764 millones de euros, con un crecimiento del 6,3%.

Según los datos expuestos por el gobierno municipal, las cuentas contemplan ingresos por 558.970.264,67 euros frente a gastos de 558.802.928,34 euros, manteniendo un endeudamiento del 0%. Los organismos autónomos gestionarán además cerca de 205 millones de euros.

Presentación ante el Consejo Social

Días antes del dictamen en comisión, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, presentó el proyecto presupuestario ante el Consejo Social de la ciudad, órgano consultivo compuesto por 57 representantes de organizaciones económicas, sociales, profesionales y vecinales.

La exposición tuvo lugar en la sede del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), donde se detallaron las principales líneas de actuación previstas para el próximo ejercicio.

Próximos pasos en la tramitación

Si el Pleno aprueba inicialmente el documento el 18 de febrero, el presupuesto se someterá a un periodo de exposición pública de 15 días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Durante ese plazo podrán presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva en una sesión plenaria posterior.

Con este calendario, el Ayuntamiento encara la fase final de la tramitación de unas cuentas que marcarán la planificación económica municipal para 2026.