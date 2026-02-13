‘Aceras sin chicles’, la campaña de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la limpieza en las calles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, vuelve a poner en marcha la campaña ‘Aceras sin chicles’, una iniciativa que combina actuaciones intensivas de limpieza con acciones de sensibilización ciudadana para fomentar el uso correcto de papeleras y contenedores.

El dispositivo municipal ha comenzado este mes de febrero en el parque Santa Catalina y la calle Luis Morote, uno de los espacios con mayor actividad peatonal de la ciudad. La campaña avanzará de forma progresiva cada mes por las distintas zonas incluidas en la planificación, priorizando los ámbitos de mayor tránsito para seguir reforzando la higiene urbana y el cuidado del espacio público.

¿Cómo funciona?

La iniciativa contará con seis trabajadores, un vehículo especializado y una planificación por áreas que permitirá actuar en nueve zonas de la ciudad, y prevé retirar hasta 12.000 chicles al día, lo que contribuirá a mejorar la limpieza y la imagen de las aceras y zonas peatonales del municipio.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destacó que la campaña no solo busca mejorar el estado de las calles, sino también "concienciar sobre pequeños gestos cotidianos" que tienen un gran impacto en el entorno urbano. Recordó que la eliminación de chicles “requiere de tiempo, recursos y un esfuerzo importante" por parte de los servicios municipales, por lo que abogó por la colaboración ciudadana.

Según los datos del servicio municipal, una gran parte de los chicles terminan en el suelo y pueden tardar entre 5 y 20 años en degradarse, lo que complica su retirada y afecta a la imagen de las zonas comerciales y peatonales. Por ello, el dispositivo incorpora información dirigida a la ciudadanía bajo el lema 'Está en tu mano', animando a depositarlos en papeleras o contenedores grises.