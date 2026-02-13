Este campo de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria estrena césped y porterías

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha finalizado los trabajos de sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Juan Pablo II, en el barrio de Siete Palmas, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de esta instalación deportiva municipal.

La actuación, financiada a través del contrato de mantenimiento del césped artificial al que el Ayuntamiento destina cada año más de 200.000 euros, ha contemplado el desmontaje del pavimento deportivo existente y la colocación de un nuevo césped artificial con marcaje reglamentario, así como la renovación de las redes de las porterías y de los parabalones. La intervención permitirá optimizar la seguridad y la calidad de la superficie de juego.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, señaló que con la actuación "damos respuesta a una demanda de los vecinos y vecinas de la zona, mejorando una instalación muy utilizada en el barrio”.

Deporte como herramienta de cohesión social

La edil, que ha visitado el campo de fútbol junto a la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, subrayó que el Ayuntamiento continúa apostando por la modernización y el mantenimiento de las infraestructuras deportivas municipales "para garantizar espacios adecuados, seguros y de calidad”.

Campoamor añadió que el deporte es una herramienta fundamental de cohesión social y de promoción de hábitos de vida saludables, "por lo que resulta imprescindible seguir invirtiendo en la mejora de los equipamientos deportivos de todos los distritos de la ciudad”.

La renovación del césped del campo de fútbol de Juan Pablo II se enmarca en el plan municipal de mejora de instalaciones deportivas, que tiene como finalidad prolongar la vida útil de los equipamientos y ofrecer a la ciudadanía espacios adaptados a las necesidades actuales de la práctica deportiva.