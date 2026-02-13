Un caso de superación: la historia detrás de esta perfumería de Las Palmas de Gran Canaria

Tras sufrir un grave accidente cuando buceaba que le provocó una rotura pulmonar, Valerio Hidalgo decidió emprender un nuevo negocio con su familia que pusiera énfasis en el autocuidado y el bienestar. Así surgió Elixir Canarias en la calle Grau Bassas, cerca de la playa de Las Canteras. Tres personas con profesiones dispares que ahora discurren entre perfumes árabes, cosmética coreana y productos con CBD.

«Se sentía un poco perdido y esto ha sido una nueva motivación», explica su pareja, Eli Rodríguez. Ella, junto al padre de Valerio, arrancaron la aventura que les ha llevado a reinventarse. Una trabajadora social, un buzo y un enólogo eligieron los perfumes árabes como catalizador. Reimaginaron así su propio futuro.

«Estamos muy acostumbrados a los aromas -y las marcas- europeas, pero las árabes se están abriendo paso cada vez más», comenta Rodríguez. Y eso era lo que buscaban, algo fuera de lo común. «El perfume acompaña una ocasión», subraya Eli. «Creo que es fundamental tener tu toque personal para cualquier evento al que quieras ir».

En el escaparate, marcas que que van desde Lattafa y French Avenue, y que decidieron incorporar a su catálogo «por ser conocidas en el mercado árabe por sus composiciones intensas y de larga duración». Valerio describe con mimo las bases con la que están elaboradas algunas de ellas. «Jazmín, azahar, pero también aromas dulces e intensos, a la vez que suaves». Aromas que transitan también hacia el cuero o la madera.

Cosmética coreana

«Los hay desde maderas suaves, blancas o intensas. A algunos les sorprendería que hay incluso perfumes que recuerdan al incienso»; pero que se alejan de la creencia de que todos los aromas orientales son solo de ‘pachuli’, «aquel que dejaba una estela infinita de aroma, ¿te acuerdas?», matiza Valerio a modo de broma.

Los precios de los perfumes, «originales e importados», oscilan entre los 35 y 70 euros. A ellos se suman los ambientadores de hogar, las brumas y aceites corporales, pero también la cosmética coreana.

«La incorporamos porque son productos naturales, tienen Niacinamida, vitamina C y algunos hasta centella asiática». Entre sus objetivos, recordar la importancia de dedicar tiempo y espacio «a esos pequeños momentos con nosotros mismos que se nos olvidan en nuestra rutina diaria», subrayan.

Productos con CBD

Pero no son los únicos artículos que aparecen en sus estanterías, también cuentan con productos de CBD. Eli explica que querían dar visibilidad a su vertiente más medicinal. Admite los prejuicios que ella misma tenía antes de investigar sobre el cáñamo. «Yo misma tenía un estigma, hasta que vas conociendo sobre el tema. Una cosa es el THC y otra el CBD», aclara.

Los tres detallan que sus productos son solo de uso terapéutico y sujeto a la normativa española. «Mucha gente trabaja en empleos muy forzosos y con esto se trata de paliar un poco ese dolor, son productos totalmente tópicos». Valeriano, incluso, se formó realizando un máster.

«Nos preocupaba que no tuviera aceptación, que no entrara la gente o que algunos de los productos, como los de CBD, causaran rechazo por lo desconocido que aun resulta». Esos miedos se fueron abandonando nada más inaugurar el local.

Elixir Canarias abrió sus puertas hace dos meses, en plena campaña navideña. Los perfumes árabes arrasaron como regalo, y lo siguen haciendo. «Nos lanzamos aunque nos faltaban cosas, como el datáfono, pero lo hicimos porque ya teníamos demanda desde que vieron que estábamos montando la perfumería».

Los aromas orientales son los productos estrella, a los que le siguen en el ranking de venta la cosmética coreana y la higiene personal. Asesoramiento personalizado que a Eli le hace que decantarse, en lo personal, por una marca. «Cada vez que lo huelo me siento preparada para salir», dice con una sonrisa. Aroma de chocolate, frutos rojos y vainilla. Valerio, en cambio, apuesta por el dulce e intenso. Como bien reza el dicho, para gustos, colores. Y olores.