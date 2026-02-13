Hamburguesas con noodles, rosas y guiños a Karol G: The Champions Burger encara su recta final en Las Palmas de Gran Canaria

The Champions Burger apura sus últimos días en Las Palmas de Gran Canaria. El festival gastronómico que se ha vuelto viral en toda España, instalado ahora en INFECAR, se despide este domingo 15 de febrero, en plena semana de Carnaval y tras completar su recorrido por Canarias.

La propuesta gira en torno a la smash burger, una técnica que consiste en aplastar la carne sobre la plancha muy caliente para lograr una costra exterior bien sellada que concentre todo el sabor. A partir de ahí, cada participante aporta su propio giro creativo para diferenciarse del resto. El resultado: combinaciones que van desde noodles hasta doritos como parte de la receta.

En esta edición participan 14 hamburgueserías llegadas de distintos puntos del país. Algunas aterrizan con reconocimientos previos en el circuito, como el restaurante cordobés Nolito’s y su “Diamante Azul”, premiada en finales nacionales e internacionales. También compiten proyectos con gran tirón en redes sociales, como Moflete o Smash Hiro, junto a establecimientos consolidados como Gottan Grill, ganador nacional en 2024.

Cartel del evento. / LP/DLP

La representación canaria corre a cargo de Está Rico, que ha diseñado una receta exclusiva para esta cita: brioche glaseado, carne de vacuno y un guiño asiático con fideos yakisoba y tempura.

El funcionamiento es sencillo. El público prueba, escanea el código QR de su ticket y vota desde el móvil. Se valoran aspectos como el pan, la carne, la presentación y la originalidad. Las tres hamburguesas con mayor puntuación subirán al podio y una será elegida como la mejor smash burger de Gran Canaria.

El evento, nacido en España hace ocho años, ha recorrido más de medio centenar de ciudades —además de París y Oporto— y encara ahora su recta final en la isla. Para quienes quieran comprobar si el fenómeno smash está justificado o simplemente disfrutar de una cena diferente, quedan solo dos días.

Las hamburguesas más llamativas

Entre las propuestas hay algunas que sorprenden incluso antes del primer bocado.

NOODLE QUEEN, de Está Rico

La representante canaria es también una de las más llamativas. Una burger de 160 gramos de carne smash, con queso gouda y chédar fundidos, salsa secreta, fideos yakisoba al estilo cantonés, pan brioche con glaseado asiático y una lluvia de tempura.

NOODLE QUEEN, de Está Rico / LP/DLP

LA BICHOTA PRO SMASH, de Tarantín Chiflado

Un homenaje declarado a la cantante Karol G que no pasa desapercibido: pan brioche con queso gratinado, smash de wagyu japonés con doble chédar, bomba de queso ahumado frito, coronada con una croqueta de macarrones con queso y una jeringa de salsa Pro Max.

MIAMI VICE, de Madison / LP/DLP

MIAMI VICE, de Madison

Llamativa seguro; deliciosa, habrá que comprobarlo. Pan brioche rosa con polvo MIAMI que envuelve una smash burger de chuletón, cerdo desmigado al estilo Tennessee, mermelada de carrillera curada, queso chédar, beicon crujiente, crema agria y salsa VICE.

Noticias relacionadas

Además de estas tres, el público podrá probar otras once propuestas en concurso, junto a postres y papas fritas para completar la experiencia.