EMALSA culmina el arreglo de la avería de Mesa y López: hoy se abrieron el tráfico dos carriles y mañana por la mañana, otros dos

EMALSA culminó este viernes el grueso de los trabajos de reparación de la avería localizada en la calle Mesa y López, reabriendo al tráfico dos de sus 6 carriles, ambos en dirección Plaza de España. Mañana por la mañana está previsto que puedan abrir otros dos, en dirección Fernando Guanarteme.

Los problemas en la red de saneamiento quedaron solventados hace un par de días, con la sustitución de 9 metros de un colector de 1.000 milímetros de diámetro, así como 13 metros de tubería de 315 milímetros, además de la ejecución de un nuevo pozo de registro, entre otros trabajos complementarios.

Estas labores han estado especialmente condicionadas por la profundidad a la que se encontraba la tubería principal, situada a 5 metros, lo que ha añadido complejidad técnica y operativa a la intervención.

El miércoles se procedió al rellenado de la zanja, mientras que ayer se llevaron a cabo los trabajos de asfaltado y hoy, para finalizar, el pintado de la señalización horizontal. La humedad retrasó el proceso de secado, por lo que hoy solo se han podido abrir dos carriles (en sentido Plaza de España), quedando otros dos para mañana por la mañana (sentido Fernando Guanarteme).

De los seis carriles de la calle se abren al tráfico, por lo tanto, cuatro (dos en cada sentido), quedando ocupados durante los próximos días los dos que transcurren en línea con la mediana para poder continuar con los trabajos de reposición de servicios en la misma: farolas, semáforos, firme y zonas ajardinadas.

Desde EMALSA se agradece la comprensión de la ciudadanía ante las molestias ocasionadas y se mantiene la coordinación con los servicios municipales para minimizar el impacto sobre el tráfico y restablecer la total normalidad en la zona a la mayor brevedad posible, lo que ocurrirá cuando concluya los trabajos de reposición de servicios en la media y se abran también al tráfico los dos carriles más próximos a ella.

