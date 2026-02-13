"Cuidar en casa es un derecho": talleres, juegos, magia y gastronomía por el Día Internacional del Cáncer Infantil

"Cuidar en casa es un derecho: por unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio" es el lema bajo el que la Fundación Canaria Pequeño Valiente busca reclamar la importancia de que los niños con afecciones oncológicas tengan acceso a estos servicios con la calidad que merecen.

La Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria será la sede de una jornada de concienciación por el cáncer infantil este 14 de febrero, con motivo del Día Internacional homónimo: una fecha en la que se busca dar visibilidad a esta enfermedad y concienciar sobre las necesidades que tienen tanto los niños y adolescentes que la padecen como sus familias.

Desde la fundación afirman que la jornada será una oportunidad "para poder pasar una divertida mañana en familia, conocer de cerca el trabajo de Pequeño Valiente y aportar ayuda".

Juegos y gastronomía

Entre las 10:00 y las 14:00 horas, se ofrecerán talleres, juegos de todo tipo, pintacaras, espectáculos de magia y rifas para reclamar, en palabras de la fundación, que los cuidados "no son sólo para el final de la vida, sino que deben ser planteados desde el diagnóstico para acompañar al menor y a su familia durante todo el proceso", destacando, además, "la enorme importancia del lugar en el que se reciben".

A las 12:00 horas tendrá lugar la lectura de un manifiesto por parte de un familiar de un menor afectado por esta enfermedad y la jornada concluirá con una variada oferta gastronómica. De igual manera, los asistentes podrán aportar su granito de arena para colaborar con la causa.

Estos actos en conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, RIU Hotels and Resorts, Cajasiete, Tirma, Fuente Umbría y el restaurante Centro Guayadeque.